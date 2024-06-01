東京都千代田区九段北の靖国神社の石柱に赤いスプレーで落書きしている男性を撮影した動画がSNS（ネット交流サービス）に投稿され、拡散されている。靖国神社では1日午前、石柱に落書きが見つかっており、SNS上では「この男性がやったのではないか」とする反応も多くあった。【写真で見る】落書きされた靖国神社の石柱投稿された動画には、半袖シャツに短パン姿の男性が「靖国神社」と書かれた石柱に向かって立ち小便をするよ