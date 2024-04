『トイ・ストーリー』シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』が、2026年6月19日にアメリカ公開となることが米ディズニーより明らかにされた。

『トイ・ストーリー』メインシリーズ第5弾であり、興業苦戦に見舞われたスピンオフ映画『バズ・ライトイヤー』(2022)以来の劇場長編映画である。

現時点で物語の詳細は不明だが、賛否両論を起こした『トイ・ストーリー4』に連なる内容と予想される。脚本家や監督といった製作陣も明らかになっていない。本国版でウッディ役を担当したトム・ハンクスと、バズ・ライトイヤー役のティム・アレンには再演オファーが届いているという。

ピクサーでチーフ・クリエイティブ・オフィサーを務めるピート・ドクターは、「驚くような作品になると思います。今まで見たことがないようなクールな要素がありますよ」と続編のを紹介していたことがある。シリーズの往年ファンを満足させつつ、次世代の子どもたちにレガシーを継承できるかどうかが重要点となりそうだ。

『トイ・ストーリー5』は2026年6月19日に米公開予定。

