[3.20 J3第5節](Axis)

※13:03開始

主審:國吉真吾

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 6 温井駿斗

DF 8 田中恵太

DF 29 小泉隆斗

DF 41 大城蛍

MF 10 世瀬啓人

MF 14 普光院誠

MF 15 東出壮太

MF 18 田中翔太

FW 7 松木駿之介

FW 19 三木直土

控え

GK 21 井岡海都

DF 3 坂本敬

MF 17 小澤秀充

MF 20 常安澪

MF 32 伊川拓

MF 33 長谷川アーリアジャスール

FW 9 富樫佑太

監督

林健太郎

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 1 今村勇介

DF 3 宗近慧

DF 16 奥田雄大

DF 24 深港壮一郎

DF 66 内田瑞己

MF 8 森勇人

MF 10 川西翔太

MF 11 吉田源太郎

MF 13 前川大河

FW 18 冨永虹七

FW 22 大野耀平

控え

GK 32 松原快晟

DF 2 臼井貫太

MF 6 長谷川隼

MF 7 江口直生

MF 15 岩本和希

FW 17 福井悠人

FW 26 小山聖也

監督

米山篤志