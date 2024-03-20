鳥取vs讃岐 スタメン発表
[3.20 J3第5節](Axis)
※13:03開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
MF 18 田中翔太
FW 7 松木駿之介
FW 19 三木直土
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 17 小澤秀充
MF 20 常安澪
MF 32 伊川拓
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
FW 18 冨永虹七
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 15 岩本和希
FW 17 福井悠人
FW 26 小山聖也
監督
米山篤志
※13:03開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 8 田中恵太
DF 29 小泉隆斗
DF 41 大城蛍
MF 10 世瀬啓人
MF 14 普光院誠
MF 15 東出壮太
MF 18 田中翔太
FW 7 松木駿之介
FW 19 三木直土
控え
GK 21 井岡海都
DF 3 坂本敬
MF 17 小澤秀充
MF 20 常安澪
MF 32 伊川拓
MF 33 長谷川アーリアジャスール
FW 9 富樫佑太
監督
林健太郎
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 8 森勇人
MF 10 川西翔太
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
FW 18 冨永虹七
FW 22 大野耀平
控え
GK 32 松原快晟
DF 2 臼井貫太
MF 6 長谷川隼
MF 7 江口直生
MF 15 岩本和希
FW 17 福井悠人
FW 26 小山聖也
監督
米山篤志