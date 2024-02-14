¥ª¥êÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬¹ñÆâFA¸¢¹Ô»È¤Î³ëÆ£¤òÀÖÍç¡¹¤ËÅÇÏª¡Ä¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤Ò¤È¸À¡×¤¬¸å²¡¤·¤Ë¡Ú2024¥¥ã¥ó¥×Ä¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú2024¥¥ã¥ó¥×Ä¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡Û¥ª¥êÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¬Íè¤Æ4Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡À¾ÀîÎ¶ÇÏ¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦³°Ìî¼ê¡¦29ºÐ¡¦9Ç¯ÌÜ¡Ë¡áÁ°ÊÔ
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.305¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÖÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥»¶þ»Ø¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢FAÀë¸ÀÅö½é¤«¤é¡Ö°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤È¸ø¸À¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¤½¤Î¿¿°Õ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡FAÀë¸ÀÅö½é¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¸ø¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ê¤é¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¥»¤ÎÂ¾µåÃÄ¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¥«¡¼¥×¤ËµïÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌîµå¤â°ã¤¦¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤Ê¤é¥Ñ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤¤¤¤Ç¯¤À¤·¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ì¤ë¤Î¤â¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤Î¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡²áµî¤Ë¹Åç¤«¤é¹ñÆâFA°ÜÀÒ¤·¤¿7Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢2015Ç¯¤ËÀ¾Éð¤Ø°Ü¤Ã¤¿ÌÚÂ¼Áª¼ê¤ò½ü¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤ì¤âºå¿À¤«µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏËÜÅö¤ËÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÂçºå»Ô½Ð¿È¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ëºå¿À¤âÃÏ¸µµåÃÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÃÏ¸µ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤äÍ§Ã£¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¡Êµå¾ì¤Ë¡Ë¸«¤ËÍè¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡£¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö3Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢³°¤«¤é¸«¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Á¡¼¥à¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æþ¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìî¼ê¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤ß¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤¤¤Ê¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡Ê¡ÎÉGM¤«¤é¤Ï¸ò¾ÄÃÊ³¬¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡©
¡ÖGM¤«¤é¤Ï¡Ø4Ï¢ÇÆ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤ÒÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£¤È¤Æ¤âÇ®°Õ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â·è¤á¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¨¡¨¡¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï22Ç¯¡£¹Åç¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë°ÜÀÒ¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿·°æ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÏÃ¤¹¤¦¤Á¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥«¡¼¥×¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡À¾ÀîÁª¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡Ö¿·°æ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÁª¼ê¤Î»þ¤«¤éÀ¨¤¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æ¤µ¤ó¤Ïºå¿À¤«¤é¹Åç¤ËÉüµ¢¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÎÀ½»¤Þ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬ÎÀ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤â°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê³°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Åç¤Ë»Ä¤Ã¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»ÄÎ±¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¿·°æ´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿ºòÇ¯¡¢¹Åç¤ÏÁ°Ç¯5°Ì¤«¤é2°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿¡£
¡Ö¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Á¤é¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤Áª¼ê¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áª¼ê¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤´ÆÆÄ¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«Áª¼ê¤Î»þ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢µîÇ¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¨¡¨¡¤½¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Ï°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤â¤â¤¦30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸½Ìò¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥×¤ò½Ð¤ë³ëÆ£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤È¤âÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¤Ê¤ó¤È¡©
¡Ö¿·°æ´ÆÆÄ¤â¹Åç¤«¤é°ìÅÙ½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡Øµ¤»ý¤Á¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£¸å²ù¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£²¶¤¬´ÆÆÄ¤À¤«¤é¤Ã¤Æµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤«¤ÏÀäÂÐ¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£¡Ø´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤â²¶¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤«¤é¤º¸å²¡¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ëÆ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡á¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ä¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡ÊÊ¹¤¼ê¡á¶¶ËÜÍªÂÀ¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡
´ØÏ¢µ»ö¡ÚÂ³¤¤òÆÉ¤à¡Ä¡Û¤Ç¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¹Åç¤Î°ã¤¤¡¢º£µ¨¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â°éÀ®ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿µåÃÄ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤ÇÊ¡ÎÉ½ß°ìGM¤òÄ¾·â¡£¡Ö¹âÂ´Áª¼ê°éÀ®¤ÎÈë·í¡×¡ÖFAÀïÀþ¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Ê¡ÎÉGM¤ÏFAÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö¡È´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç°é¤Æ¤¿Áª¼ê¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤¿®Ç°¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¡¢¡Ú¤µ¤é¤ËÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£