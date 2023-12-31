¡Ö£´cm¡à£µmm¡á£¸¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¡©¡¡»Ò¤É¤â¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç»¿ÈÝ¡Ä¤³¤ì¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤Ï¡©¡Ú2023Ç¯¡¢¤â¤ä¤â¤ä¤¬»Ä¤ëÀèÀ¸¤ÎºÎÅÀ¡Û
»Ò¤É¤â¤¬»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú°ÆÍÑ»æ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀµ²ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤â¤ä¤â¤ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¡£¤¿¤À°ì¤Ä¤À¤±¤ÎÍý²ò¤ÎÆ»¶Ú¤òÀµ²ò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤È¤¤¤¦À¼¡¢µÕ¤Ëµ¡Å¾¤ÎÍø¤¯ÀèÀ¸¤ÎÂÐ±þ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤À½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Á»ú¤Ë²ÃÅÀ¡ª¡©¡Ä¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤ëºÎÅÀÊý¼°¤Ç¤¹¤Í
¡Ö£´cm¡à£µmm¡á£¸¡×¤Ï´Ö°ã¤¤¡©¡¡¾®³Ø¹»¤Î»»¿ô¥Æ¥¹¥È¤Î¸ºÅÀÍýÍ³¤Ëµ¿Ìä¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼
»»¿ô¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¡Ö£´cm¤Î¿Ë¶â¤ò£µmm¤º¤Ä¤ËÀÚ¤ë¤È²¿ËÜ¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¡Ö£´cm¡à£µmm=£¸¡×¤È²òÅú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤³¤Î¼°¤Ç¤ÏÅú¤¨¤Ï£¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ºÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ±°ÌÉÕ¤±¤Æ¤ë¤«¤éÀµ¤·¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡×¤È¡¢¤½¤ì¤ò´Ö°ã¤¤¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀèÀ¸¤ÎÊý¿Ë¤Ëµ¿Ìä¤ò¤â¤Á¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë½ñ¤¤³¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤éÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö60¤òÈ¾Ê¬¤Ç³ä¤Ã¤Æ20¤òÂ¤·¤¿¤é¡©¡×ÉÔÀµ²òÂ³½Ð¤Î¡Ö»»¿ô¤Ò¤Ã¤«¤±ÌäÂê¡×¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç±ê¾å¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ä¡¼¤¤°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¡Ø60¤òÈ¾Ê¬¤Ç³ä¤Ã¤Æ20¤òÂ¤·¤¿¤é¤¤¤¯¤Ä¡©¡ÊÀµ²ò¡§22¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ»»¿ô¤ÎÌäÂê¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¤ò¾¦ÇäÆ»¶ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¸«²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡© ¥Ò¥È¤ÎÇ¾¤Ï¼«Æ°Åª¤ËÊ¸¾Ï¤ò¹»Àµ¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ø60¤òà¤½¤ÎáÈ¾Ê¬¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø60¤òÈ¾Ê¬à¤Ëá³ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È¹»Àµ¤·¤Á¤ã¤¦¡×
X¤Ë¤½¤¦¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡¢Rootport¤µ¤ó¡£¤½¤Î¹Í»¡ÄÌ¤ê¡¢¡Ö22¡×¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¿Í°Ê³°¤Ë¡¢Ç¾Æâ¤ÇÌäÂêÊ¸¤ò¡Ö¹»Àµ¡×¤·¡¢¡Ö60¤òÈ¾Ê¬¤Ç³ä¤Ã¤Æ¡×¤ò60¤Î1/2¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö30¡Ü20¡×¤È²ò¼á¤·¤Æ¡¢¡Ö50¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®6Â©»Ò¥Æ¥¹¥È¤Ç70ÅÀ¤Ç¡ÖËþÅÀ¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¾Ð´é¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡ÀèÀ¸ÆÈ¼«¤ÎºÎÅÀ¤Ë¡Ö¸Ä¤Ë±þ¤¸¤¿»ØÆ³¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÇÛÎ¸¡×
¹ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÏÃ¡£¡Ö±¦¾å¤ÎÆÉ¤ß²¾Ì¾¤Ï¡¢´°àú¡£¤Ç¤â¤³¤Î»ú¸«¤Æ¡©¤³¤ì¤¬¾®6½ñ»ú¾ã³²¤Î»ú¡×¡£¥¿¥ó¥á¥ó¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢³Ø½¬¾ã³²¡ÊLD¡Ë¤Î1¼ï¡¢½ñ»ú¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£³Ø½¬¾ã³²¡ÊLD¡Ë¤È¤Ï¡¢Á´ÈÌÅª¤ÊÃÎÅªÈ¯Ã£¤ËÃÙ¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö½ñ¤¯¡×¤Ê¤É¤¢¤ëÆÃÄê¤ÎÇ½ÎÏ¤Î½¬ÆÀ¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¥¿¥ó¥á¥ó¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ë³Ð¤«¤éÆþ¤ë¾ðÊó¤ÎÇ§ÃÎ¤¬¼å¤¤¡×¤¿¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤½ñ»ú¾ã³²¡Ê¥Ç¥£¥¹¥°¥é¥Õ¥£¥¢¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤ËÀèÀ¸¤Ï¡ÖÌä2¡Ö´Á»ú¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ï¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¥Æ¥¹¥È¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¡Ä¡£
100ÅÀËþÅÀ¤Ç112ÅÀ¡Ä¤½¤ÎÍýÍ³¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¾®2¤¬¼õ¤±¤¿¥Æ¥¹¥È¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶µ°é¡×¡ÖÆüËÜ¤À¤È²¼¼ê¤¹¤ë¤È¸ºÅÀ¡×
¹ñ¸ì¥Æ¥¹¥È¤ÎÅú°ÆÍÑ»æ¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£4·î¤«¤é¥·¥«¥´¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤¿¾®³Ø2Ç¯¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ìÊä½¬¹»¤Ç½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿¥Æ¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦Éã¿Æ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ¥Ú¥ó¤Ç²Ö¥Þ¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤¿ºÎÅÀÍÑ»æ¤ò¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡ÖËèÆü²»ÆÉ¤ò¤¹¤ë¡×¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ï¡¢¡ÈËè¡É¤ËÀÖÀþ¤¬°ú¤«¤ì¡Ü5²ÃÅÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀã¤ÎÃæ¤µ¤óÊâ¤Ë¤¤¤¯¡×¤Ë¤Ï¡ÈÊâ¡É¤Ë¡Ü5¤Î²ÃÅÀ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¤Þ¤À½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Á»ú¤òÀµ¤·¤¯½ñ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢²ÃÅÀ¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£