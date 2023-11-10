¤Ò¤í¤æ¤»á¡¡±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ê¤éÆüËÜ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó£³£°£°±ß¡×¡Ö¥µ¥ó¥Þ°ìÉ¤£µ£°£°±ß¡×
¡Ö£²¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Î¸µ´ÉÍý¿Í¤Ç¼Â¶È¼Ô¤Î¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬±ß°Â¤ÎÊÀ³²¤òÍ½¸«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¤â¤Ã¤«¥É¥ë±ß¤Ç±ß°Â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Æü»þÅÀ¤Ç£±¥É¥ë¡á£±£µ£±±ßÂæ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï£±£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö±ß°Â¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎµëÎÁ¤¬³°¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ä°Â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ß°Â¤ÇÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë¤È±ß´¹»»¤Ç¤ÎÍø±×¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£³¤³°Åê»ñ¤â¹âÍø²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í¢½Ð´ë¶È¡¦»ñ»º²È¡¦Åê»ñ²È¡¦³°¹ñ¿Í¤Ï±ß°ÂÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ñ»º¤Î¤Ê¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤È¹ñÆâ¸þ¤±´ë¶È¤¬±ß°Â¤Ç¶ì¤·¤ß¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬Äã²¼¤¹¤ë±ß°Â¤òÆüËÜ¤Î¹ñÎÏ¿êÂà¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤â±ß°Â¤Ë¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï£±£°Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿£Ø¤Ç¡Ö£±¥É¥ë£³£°£°±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÇ¯¼ý£²£°£°Ëü±ß¤Î¹©°÷¤¬Æ¯¤¯¹©¾ì¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¹©°÷¤ÎµëÎÁ¤È¥É¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆ±³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç²óµ¢¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡££±¥É¥ë£³£°£°±ß¤ÇµëÎÁ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï£²ÇÜ¤Ç¡¢£é£Ð£è£ï£î£å¤Ï£²£°Ëü±ß¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï£³£°£°±ß¡¿£ì¡£µû²ðÎà¤äÇÀ»ºÉÊ¤âÇ³ÎÁ¥³¥¹¥È¹â¤ÎÀú¤ê¤ò¿©¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢¥µ¥ó¥Þ°ìÉ¤£µ£°£°±ß¡×¤È¶²¤ë¤Ù¤àÌ¤Íèá¤òÍ½¸«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÀ¸³è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö½©Åáµû£±É¤£µ£°£°±ß¤ÏÃÏ¹ö¡×¡Ö¼«µë¼«Â¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£