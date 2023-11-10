¡Ö¶µ¼¼¤Ç¤Ï°ìÈÖÁ°¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä£³»ù¤ÎÊì¤Ç¥í¥Ã¥«¡¼ÁêÀî¼·À¥¡Ö45ºÐ¤ÇÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¤ËÆþ³Ø¡×¶Ã¤¤Î»ö¾ð
Âç³Ø±¡¤Ë¤â¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö²ÈÄí¶µ»Õ¤Ï£³¿Í¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¸½ÌòÀ¸¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¶ì¼ê¤Ê¿ô³Ø¤ò¹îÉþ¤·¡¢¹âÂ´Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³ÊÄÌÃÎ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¹çÈÝ¤Î½Ö´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê48¡Ë¤À¡£¡Ç95Ç¯¡¢¡ØÌ´¸«¤ë¾¯½÷¤¸¤ã¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò£å£ä¡Ù¤ÏÇä¾åÁí¿ô200ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØÎø¿´¡Ù¤ä¡Ø¥È¥é¥Ö¥ë¥á¥¤¥«¡¼¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡í³Ø¶È¡í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö20Âå¤Îº¢¤«¤é¹âÂ´Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¤Ã¤«¤±¤È¤«¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¡¢Í¦µ¤¤È¤«¡Ä¡Ä¤¤¤Ä¤â²¿¤«°ì¤Ä¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÁêÀî¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢12Ç¯Á°¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇË¬¤ì¤¿ÂÐÇÏ¡ÊÄ¹ºê¸©¡Ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ÅÂåÊÆ¡ØÀÖÊÆ¡Ù¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡££±£°£°£°Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¿À»ö¤ÎºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹ñ¤ÎÌµ·ÁÌ±Â¯Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¸»º¼Ô¤Ï¹ñÆâ¤Ë°ì¿Í¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÀÖÊÆ¿À»ö¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤È¯Å¸¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢ÃÎ¼±¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢¡Ø¤Þ¤º¤ÏÂç³Ø¤Ç´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È»×¤¤¹âÂ´Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¹âÂ´Ç§Äê¤ò¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Ê³Ø¤Ç¤¤ëÂç³Ø¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À³ÊÅª¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤Ç¡Ä¡Ä¡£¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢°ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²Î¼ê³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤¿ÁêÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²¹Í½ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¼Â¤Ë30Ç¯¤Ö¤ê¡£³Ø¶È¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤ÏÆÈ³Ø¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë»°³ÑÈæ¤Ë¤Ï¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¡¢¥³¥µ¥¤¥ó¡¢¥¿¥ó¥¸¥§¥ó¥È¤Ã¤Æº£¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡¡ÀèÀ¸¤Ë¿ô¼°¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤«¤é²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢º¬µ¤¶¯¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï£³¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÁêÀî¡£¤¤¤¶ÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤â¥Æ¥¹¥È¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¤ª¤Þ¤±¤Ë¾®¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£Ä¹ÃË¤ä¼¡ÃË¤È¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¿Í´Ö¤Ã¤ÆÁ°¤â¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤È°Ö¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
45ºÐ¤Î½é¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ
¡Ç18Ç¯¤Ë¹âÂ´Ç§Äê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¿À»ö¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢Ìó£²Ç¯¤ËµÚ¤Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç20Ç¯¤Ë45ºÐ¤ÇÔ¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ¿ÀÆ»Ê¸²½³ØÉô¤ËÆþ³Ø¡£
¡ÖÆþ³ØÅö½é¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼ø¶È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤ÈÍ§Ã£¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯Æþ³Ø¤·¤¿¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢Æ±´ü¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥é¥¤¥ó¸ò´¹¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡ØÁêÀî¼·À¥¤¬¤¤¤¿¡Ù¤ÈÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤¯¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡ØÁêÀî¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÂÐÌÌ¼ø¶È¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³Ø¤Ó¤ÎÍß¤Ï°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ¼¼¤Ç¤Ï¾ï¤Ë°ìÈÖÁ°¤ËºÂ¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤ÇÎã¤¨¤¿¤é¡¢ºÇÁ°Îó¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÆÃÅùÀÊ¡ª¡¡¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¥¼¥ß¤ÎÈ¯É½¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£±ÈÖ¼ê¤ò´õË¾¤·¤Þ¤¹¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¼ø¶È¤Ï¡¢ÇÀ³Ø¼Ô¤Î½ÂÂô¼÷°ìÀèÀ¸¤ÎÌ±Â¯³ØÅª»ëÅÀ¤Ç´Ä¶ÌäÂê¤ò¸ì¤ë¡Ø¿ÀÆ»¤È´Ä¶¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¹ÖµÁ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼ø¶È¤¬¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤±¤ÐÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢£²£°£°Ì¾¤¤¤ë³ØÉôÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£É½¾´¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Þ¤Ç·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø£±¡¿£²£°£°¡Ù¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¡Ø£±ÅÀ¡Ù¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹²¤Æ¤Æ¶µÌ³²Ý¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ø¤½¤ì¤ÏÅÀ¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ½ç°Ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ(¤ï¤é¤¸)¤òÍú¤¯ÁêÀî¤Ï¡¢11·î£¸Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò£Ï£Ã£Ë £Í£Ï£Î£Ó£Ô£Å£Ò¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î²»³Ú¤Ëµ¯¤¤¿¡ÉÊÑ²½¡É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö£±·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÃæº£¡Ù¤ä¼ýÏ¿¶Ê¡Ø±Ê±ó¤Î»å¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÀî¼·À¥¤È¸À¤¨¤Ð¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÀÅ¤«¤Ê¶ÊÄ´¡£¸Å¤¯¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡íÆüËÜ¸ì¡í¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Íè½Õ¤«¤é¤ÏÂç³Ø±¡¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¡£¤«¤Ä¤Æ²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤¿¾¯½÷¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº£¤âÁö¤êÂ³¤±¤ë¡½¡½¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2023Ç¯11·î10¡¦17Æü¹æ¤è¤ê