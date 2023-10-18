½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎÁàÉþ¤ò²¼È¾¿È¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¡Ä²èÁü¤òSNS¤Ë¡¡¡Ö¹¥¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×»äÎ©¹â¹»¶µ»Õ¤Î28ºÐÃË¤òÂáÊá
¶ÐÌ³Àè¤Î¹â¹»¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¤ò²¼È¾¿È¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÈ¹Ô¤Î²èÁü¤òSNS¾å¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê
ºë¶Ì¸©¤Î»äÎ©¹â¹»¤Î¶µ»ÕÁ¾º¬Í¤ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ï2022Ç¯¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¹â¹»¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÂÎÁàÉþ¤ä·¤²¼¤ò²¼È¾¿È¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á¾º¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÈÈ¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¡¢SNS¾å¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤È²èÁü¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢SNS¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
Á¾º¬ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¹¥¤ß¤ÎÀ¸ÅÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÍß¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²¡¼ý¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤ÏÂ¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î²èÁü¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î17ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë