µ®Çµ²Ö¤Î¡ÖÅÅ·âºÆº§¡×¡¡Ä¹ÃË¡¦²ÖÅÄÍ¥°ì»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ê¡×¤È¶Ã¤
¡¡²ÖÅÄ¸÷»Ê»á¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¡Ë¤¬10Âå¤Îº¢¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö½éÎø¤Î¿Í¡×¤È51ºÐ¤Ç¤ÎºÆº§¤òÈ¯É½¡£¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë»Ñ¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È²ÈÂ²¡É¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®Çµ²Ö¤ÎÊì¡¦Æ£ÅÄµª»Ò¤µ¤ó
¡¡µ®Çµ²Ö¤Ë¤ÏºÇ½é¤Î·ëº§¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¤éÃÛ¤¤¤¿²ÈÂ²¤¬¤¢¤ë¡£·Ê»Ò¸µÉ×¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¹ÃË¤Ç·¤¿¦¿Í¤ÎÍ¥°ì»á¡Ê28¡Ë¤Ï¡¢Éã¡¦µ®Çµ²Ö¤È¸ß¤¤¤ËÈóÆñ¤ò±þ½·¤¹¤ë¡Ö´ªÅöÁûÆ°¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤âÀä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉã¤ÎºÆº§¤òÍ¥°ì»á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ä¾·â¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¿ôÇ¯Íè¡¢Éã¤È¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ºÆº§¤ÎÊó¹ð¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤ÏÊóÆ»¤¬½Ð¤¿Æü¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢¡È¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤À¤Ê¡É¤È¶Ã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Éã¤Ï²È»ö¤ò¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¸³èÌÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÆº§È¯É½»þ¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¨¤ëµ®Çµ²Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢Í¥°ì»á¤Ï¤¢¤ë»×¤¤¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤±üÍÍ¤Ë¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯¼ã¤¤º¢¤ËÉã¤ÎÂ¦¤Ë¤¤¤¿Êý¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Éã¤¬¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¶Å¤ê¸Ç¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÍÏ¤«¤·¡¢Àµ¤·¤¤Æ»¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²ÖÅÄ²È¡£°ì²È¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2023Ç¯10·î20Æü¹æ