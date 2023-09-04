»³²¼ÃÒµ×¤ÏÂìÂô±ÑÌÀ»á¤Î£Ô£Ï£Â£Å¤è¤ê¿Íµ¤¡©¡¡¥é¥¤¥Ö¤âÀ¹¶·¡Ö¹çÎ®¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÂ¿¤¤¡×¤Î»ØÅ¦
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¡Ö¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô£Ï£Í£Ï£È£É£Ó£Á¡¡£Ù£Á£Í£Á£Ó£È£É£Ô£Á¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£³¡½£Ó£÷£å£å£ô¡¡£Ö£é£ó£é£ï£î¡½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤Ï£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡£Ãæ¹ñ¤ä²¤ÊÆ¤Ê¤É¤«¤éË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢Ìó£±Ëü¿Í¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëÆ±²ñ¾ì¤Ï¡¢£±¡Á£´³¬ÀÊ¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ÏÌë¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢Ãë¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¡£Ì¾¸Å²°¡¢¿À¸Í¡¢²£ÉÍ¤Î£³ÅÔ»ÔÁ´£·¸ø±é¥Ä¥¢¡¼¤ÎÀé½©³Ú¤Ç¡¢»³²¼¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Ï¡¢»³²¼¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö£Ã£ì£õ£â£¹¡×¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¤ä¡¢¼«¿È¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤Î¹âµé¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢£··î£±£¹ÆüÈ¯Çä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ó£÷£å£å£ô¡¡£Ö£é£ó£é£ï£î¡×¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×¼çÂê²Î¡Ë¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ö°¦¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡×¡ÊÆ±¶É·Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¿ÍÀ¸¤Î½ª¤êÊý¡Á¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Á¡×¡Ë¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î·à¾ìÈÇ¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿£Í£ò¡¥£Ã£è£é£ì£ä£ò£å£î¤Î¡Ö£È£Á£Î£Á£Â£É¡×¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥Ð¡¼²Î¾§¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£Ô£Â£Ó¡¢¥Õ¥¸¤Î»³²¼¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ¤¹¤ë×ÖÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤éÂà½ê¤·¡¢¥½¥í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â³½Ð¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¸µÉû¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¡£
¡¡·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»³²¼¤Ï¥½¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÄìÎÏ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í»³²¼¤È¹çÎ®¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡»³²¼¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¿À¤Î¼¶¡¿£Ä£ò£ï£ð£ó¡¡£ï£æ¡¡£Ç£ï£ä¡×¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï£È£õ£ì£õ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤¬£±£µÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÍèÇ¯£±·î£¹Æü¤«¤é¤Ï£Î£È£ËÁí¹ç¤Ç¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖÀµÄ¾ÉÔÆ°»º£²¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂà½ê¸å¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å»³²¼¤ËÎ®¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£