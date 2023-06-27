ÎëÌÚÀ¿Ìé¤ò½±¤¦²ø¤·¤²¤Ê¼ê¡Ä±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤ËÆüÊÆ¾Ð·â¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ£÷¡×
¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ËÎëÌÚ¤â¥Ó¥¯¥Ã¤ÈÈ¿±þ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï¸½ÃÏ24¡Á25Æü¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¥Ö¥¹¤È¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤¬ÂÐÀï¡£1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ç¡¢°Û¹ñ¤Ç¤Î2Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£MLB¸ø¼°TikTok¤Ï¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤µ¤ì¤Æ¶Ã¤¯ÎëÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£ÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Öµº¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡Áw¡×¡Ö·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ð·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØ¸å¤«¤é¤ÎÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ë»×¤ï¤º¥Ó¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¡£ÄÌÏ©¤«¤é¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎ¾¥Á¡¼¥à¡£Î¾´ÆÆÄ¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤¬°ìÎó¤ËÀ°Îó¤·¡¢ÊÂ¤ó¤ÇÆþ¾ì¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ÎëÌÚ¤ÎÇØÃæ¤òÀª¤¤¤è¤¯²¡¤¹¼ê¤¬¼Ð¤á¸å¤í¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£¾¯¤·¸å¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤À¡£ÎëÌÚ¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Î¡ÈÈÈ¿Í¡É¤òÇ§¼±¤·¤¿¤Î¤«ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¨ºÂ¤Ë¶á´ó¤ê¡¢ÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿2¿Í¡£MLB¸ø¼°TikTok¤Ï¡Ö¥»¥¤¥ä¤ò¸µµ¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤ª¤±¡×¤Èµ¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²èÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥é¡¼¥º¤ÏÌñ²ð¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¡¼¥ºÂç¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥º¥¤Î´é¡×¡Ö¥é¡¼¥º¤Ï¤ªÄ´»Ò¤â¤Î¤Î¤¤¤È¤³¤À¡×¡Ö·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¾Ð·â¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öµº¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡Áw¡×¤È´¿´î¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚ¤¬¸Î¾ã¤Î¤¿¤á¤ËÄ¾Á°¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¼Â¸½¤»¤º¡£ÎëÌÚ¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×T¥·¥ã¥Ä¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤Ê¤É¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë