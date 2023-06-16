『明日のナージャ』27日に特別放送決定！ 第26話「フランシスの向こう側」
テレビアニメ『明日のナージャ』アニバーサリー・BD-BOXの発売を記念して、TOKYO MXにて6月27日23時〜23時30分に特別放送されることが決定した。
【放送話数】
TVアニメ「明日のナージャ」第26話「フランシスの向こう側」
脚本：ルージュ・ドゥ・ルーン
演出：細田守
作画監督：川村敏江
美術：ゆきゆきえ、塩崎広光
●作品情報
【キャスト】
ナージャ：小清水亜美
団長：一条和矢
アーベル：山崎たくみ
シルヴィー：折笠富美子
トーマス：岸尾大輔
ケンノスケ：木内レイコ
リタ：大谷育江
おばば：京田尚子
【スタッフ・主題歌】
原作：東堂いづみ
プロデューサー：西澤萠黄（ＡＢＣ）、高橋知子（ＡＤＫ）、関 弘美
製作担当：坂井和男
シリーズディレクター：五十嵐卓哉
シリーズ構成：金春智子
キャラクターデザイン：中澤一登
総作画監督：佐藤雅将
美術デザイン：ゆきゆきえ
色彩設計：辻田邦夫
音楽：奥 慶一
アニメーション制作：東映アニメーション
【商品名】「明日のナージャ」アニバーサリー・BD-BOX
【発売日】2023年7月26日（水)
【価格】税込￥22,000（税抜￥20,000）
【品番】FFXA-9039
【JAN】4589644786816
【組数】BD Disc 2枚組
【収録分数】本編 1232min./映像特典 44min.
【音声仕様】本編：STEREO/MONO（特典一部）
【画面サイズ】本編＜4:3ロゴ＞480i
【ディスク仕様】BD50G
【制作年】2003年
【制作国】日本
【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス