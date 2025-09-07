「男性のほうが年下」というカップルも少なくないと思いますが、大人の女性にとって「年下の男性」とは、一般的にどのような存在なのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』読者の女性を対象に、「年下の男性を『カワイイ！』と思う瞬間」というテーマで意見を大募集。大人の女性たちの本音をまとめてご紹介します。【１】「俺に任せて！」と、頼りがいのあるところを見せられたとき「『いいから俺に任せて！』みたいな台詞