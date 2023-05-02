»°ãø·°¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ð¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤Þ¤Ê¤¤¡×¡¡¥×¥íÆþ¤êÆ±´ü¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤ÎÈëÏÃ
¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°ÊÔ¡ÛÀîºê¡ÈÆ±´üÁÈ¡É¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡õ¿ÀÃ«³®»Î¤¬¸ì¤ë¡Ö»°ãø·°¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»°ãø·°¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ìÆþ¤ê¤«¤é½Ö¤¯´Ö¤ËÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢º£¤äÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Çµ±¤¤òÊü¤Ä25ºÐ¤Î¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£Àîºê»þÂå¡¢Æ±¤¸ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡Ê¸½¡¦¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ë¡¢¿ÀÃ«³®»Î¡Ê¸½¡¦¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ¡Ë¤Î2¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»°ãø¤Î»Ñ¤¬Ç¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¹¾Æ£¹â»Ö¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡2020Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤éÀîºê¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿»°ãø·°¤Ë¤ÏÂçÂ´¤ÎÆ±´ü¤¬3¿Í¤¤¤¿¡£´ú¼êÎç±û¡Ê¸½¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥¤¥µ¥«¡¢¤½¤·¤Æ¿ÀÃ«¡£Èà¤éÂçÂ´¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ë2020Ç¯1·î10Æü¡¢É®¼Ô¤ÏÈÖµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óËÁÆ¬¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£20Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀîºê¤Ï1·î9Æü¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤Ç»ÏÆ°¡£Íâ10Æü¤ÎÎý½¬¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Î½éÆü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎý½¬¸å¤Ë»°ãø¡¢¥¤¥µ¥«¡¢¿ÀÃ«¤Î3¿Í¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£¿·Ç¯¤Î°§»¢¤È¿·¿Í¤¿¤Á¤Î¾®¥Í¥¿¤òÊ¹¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿²ñÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢»°ãø¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ÊÌ¤Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥Ã¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÀÃ«¤¬¡Ö¶Ú¥È¥ì¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÏÃ¤¬°ìµ¤¤ËÃÆ¤ó¤À¡£
¡Ö¤è¤¯¸À¤¦¤ï¡¢º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡×¤È»°ãø¤¬±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¿ÀÃ«¤Ï¡Ö·°½Î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»°ãø¤Ï¡Ö¥¤¥µ¥«¡¦»°ãø½Î¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ú¼ê¤â·ë¹½¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¡Ê¿ÀÃ«¡Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤Äº£²ó¡¢¿ÀÃ«¡¢¥¤¥µ¥«¤ÎÎ¾Áª¼ê¤Ë¡¢Àîºê»þÂå¤Î»°ãø¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¿ÀÃ«¤¬¡¢²ÃÆþÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÆþÃÄ¤·¤Æ·°¤È¥¼¥¤¥ó¤¬¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¿ÈÂÎºî¤ê¤â´Þ¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Î»þ¡Ê2020Ç¯1·î10Æü¡Ë¡£·°¤È¥¼¥¤¥ó¤È¡¢´ú¼êÎç±û¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£³¿Í¤È¤â¤¹¤´¤¯°Õ¼±¹â¤¯¡¢ÆþÃÄ»þ¤«¤é¿©»ö¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·°¤¿¤Á¤ÏÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î»þ¡¢»°ãø¤Ï¶Ú¥È¥ì½é¿´¼Ô¤Î¿ÀÃ«¤ò¡Ö°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤³¤ì¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿¤Ó¤·¤í¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡£ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È³Ú¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ZÀ¤Âå¡Ê1990Ç¯È¾¤Ð¤«¤é2010Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÀ¤Âå¡Ë¤é¤·¤¯YouTube¤Ê¤É¤ËÍê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤â²ÃÌ£¤·¤Ê¤¬¤éÉ¬Í×¤Ê¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨Â³¤±¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿ÀÃ«¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¶Ú¥È¥ì¤ò·ÑÂ³¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤ò5¥¥í¤Û¤ÉÁý¤ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·°¤À¤±¤Ï¡ØÌë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡¶Ú¥È¥ì¤ÎÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¡¢Æ±´ü¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿Åö»þ¤Î»°ãø¤Ï¡¢ÎÀ¤Ç¤Î¿·À¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÎÀ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ë¹½³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤âÉ÷Ï¤¤â¤¤¤Ä¤â1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÎÀÀ¸³è¤Ç»°ãø¤Ï¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¥¤¥µ¥«¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÎÀ¤Ç¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢»°ãø¤Ïµû¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÎÀÊì¤µ¤ó¤Ë¤¢¤Þ¤êÆù¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢µû¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÍê¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¤¥µ¥«¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬ÀìÍÑ¤ÎÌý¤È¤«Ä´Ì£ÎÁ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤òÄ«¿©¤È¤«Í¼ÈÓ¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ª¡ÊÅÄÃæÊË¡¿¸½¡¦¥Ç¥å¥Ã¥»¥ë¥É¥ë¥Õ¡Ë¤È¤«¼þ¤ê¤«¤é²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬·°¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²¿¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤«¤¬¥¯¥¹¥¯¥¹¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤ÄÌ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç°ìÈÖÈ´¤±¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ª¤â¼ÂºÝ¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÊÅÄÃæ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤»°ãø¤Î¤³¤È¤ò¡Ë²¿¤«¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¥¢¥ª¤«¤é¤â¡¢·°¤«¤é¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÈºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤«¤é¥×¥í°Õ¼±¤¬¹â¤«¤Ã¤¿»°ãø¤Ï¡¢¤¤¤Á¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ØÎÉ¤¤Êª¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¡¢°¤¤Êª¤ÏÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤À¡£¿ÀÃ«¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÎÀ¤ÇÌë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢²¶¤È¥ì¥ª¡Ê´ú¼êÎç±û¡Ë¤È¤Ç¥¹¥¿¥Ð¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢Æ±´ü¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤«¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢·°¤À¤±¤Ï¡ØÌë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¿©»ö¤Ç¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÛ¼ý¤µ¤»¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤À¤«¤é¥¹¥¿¥Ð¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÍê¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡¢¤½¤ì¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤À¤±°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥µ¥«¤âÆ±Ä´¡£¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Ç30cc¡£¤½¤ì¤ò1ÇÕ¤À¤±°û¤ó¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥µ¥«¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¨¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯
[¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë]
¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥ó¡¿1997Ç¯5·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¶Í¸÷³Ø±à¹â¡½¶Í°þ²£ÉÍÂç¡½Àîºê¡½²£ÉÍFC¡½»³·Á¡£Éã¿Æ¤Ï¥¬¡¼¥Ê¿Í¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬»ý¤ÁÌ£¡£Àîºê¤Ë¤Ï2020Ç¯¤«¤é2¥·¡¼¥º¥óºßÀÒ¤·¡¢²£ÉÍFC¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡Ê22Ç¯¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é»³·Á¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
[¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë]
¿ÀÃ«³®»Î¡Ê¤«¤ß¤ä¡¦¤«¤¤¤È¡Ë¡¿1997Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£Åì³¤³Ø±à¹â¡½Åì³¤³Ø±àÂç¡½Àîºê¡½Æ£»Þ¡½¹ÃÉÜ¡£¼çÀï¾ì¤Îº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â²ÄÇ½¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ÏÆ£»Þ¡¢º£µ¨¤Ï¹ÃÉÜ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¹¾Æ£¹â»Ö / Takashi Eto¡Ë