アメリカに住む30代のある女性は14歳でお酒を飲み始め、毎日飲酒せずにはいられないほどのアルコール依存症だった。しかし女性は急性肝不全を発症し、白目が黄色に変色してしまったことをきっかけに飲酒をきっぱりとやめたそうだ。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えている。

米ユタ州ソルト・レイク・シティ在住のジェナ・デ・ラ・クルスさん(Jenna de la Cruz、32)が、アルコールに溺れていた時と飲酒をやめた現在の姿のビフォーアフター写真をInstagramに投稿して注目を集めた。

ジェナさんが初めてアルコールを口にしたのは、14歳の時だったという。そしてお酒を頻繁に飲むようになったきっかけは、高校生の時に友人の家で仲間たちとウォッカにオレンジジュースを混ぜて飲んだことだった。

この時のジェナさんは大量に飲酒してしまい、ガレージで自分の嘔吐物にまみれた状態で目を覚ましたという。当時のことを「私は人生で初めてアルコールがもたらす屈辱と羞恥心を経験したのです」とジェナさんは振り返っているが、年齢を重ねるとともにアルコールの量が増えてしまい、ついには毎日飲酒して翌朝に吐くという生活を送っていた。

そのうちジェナさんはアルコールによる胃痙攣や過敏性腸症候群(IBS)に悩まされ、肌に赤い発疹が出るようになった。また健康面だけでなく、友人や子供たちとの関係にも支障をきたすようになったそうで、当時の自分についてジェナさんはこう明かしている。

「飲酒したことでひどいことをしたり、傷つくようなことを言ったりして、『翌日には覚えていない』なんてことが何度もあり、人間関係において常に悪影響を及ぼしていました。大好きな人たちをひどく傷つけてきたんです。それが自分にとって一番受け入れがたいことでした。」

「アルコールは子供たちとの関係にも影響を及ぼしました。私は母親としてそばにはいられなかったのです。その後禁酒を始めた時に、私は子供たちときちんと向き合えていなかった時間について考えてみました。実際に子供たちの近くにいても、精神的には寄り添っていなかったようなものだと気付いたのです。」

完全にアルコール依存症だったジェナさんはある朝、鏡で自分の顔を見た時に白目が黄色に変色していることに気付いた。すぐに救急病院で診てもらったところ「急性肝不全」と診断され、医師からは「飲酒をやめなければ、命を落とすことになる」と言われてショックを受けたそうだ。

またジェナさんは肝不全による皮膚の激しいかゆみと脱毛に悩まされることになり、意を決してアルコールを断つことにした。その意思は固く、禁酒とともに体重を70ポンド(約32キロ)減らすことに成功し、思考がクリアになったことで記憶に残るような素晴らしい家族との思い出を作ることができたという。

そして禁酒を始めてから16か月が経った現在、ジェナさんは見違えるように表情が明るくなった。そんなジェナさんは『The Daily Star』のインタビューに応じ、このように語っている。

「この16か月間で変わることができた自分を本当に誇りに思います。長い間、アルコール無しで生きている自分を想像することなんてできませんでした。ましてや自分の人生を愛して精一杯生きるなんてあり得なかったんです。私たちは過去に戻ることはできませんが、未来を変えることはできるのです。」

「もろくもあり、勇敢でもある私の経験の一部を共有できることに対して、自分自身をとても誇りに思います。アルコール依存症を乗り越えるのは大変だけど、他の人も私のようにそこから抜け出せる可能性があると信じています。」

ちなみに2021年にもイギリス在住の男性が、アルコールに溺れていた頃とそこから抜け出すことができた姿のビフォーアフター写真を公開して多くの関心を集めていた。

