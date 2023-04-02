43C350X

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　「BCNランキング」2023年3月20日から26日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　REGZA

43C350X（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K

4T-C42DJ1（シャープ）

3位　BRAVIA XR

XRJ-55A80J（ソニー）

4位　BRAVIA XR

XRJ-65X95J（ソニー）

5位　AQUOS 4K

4T-C50EN2（シャープ）

6位　REGZA

55M550K（TVS REGZA）

7位　REGZA

50C350X（TVS REGZA）

8位　VIERA

TH-49LX900（パナソニック）

9位　AQUOS 4K

4T-C43EN2（シャープ）

10位 VIERA

TH-43LX900（パナソニック）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。