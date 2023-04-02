今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、TVS REGZAとシャープが首位争い 2023/4/2
「BCNランキング」2023年3月20日から26日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43C350X（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C42DJ1（シャープ）
3位 BRAVIA XR
XRJ-55A80J（ソニー）
4位 BRAVIA XR
XRJ-65X95J（ソニー）
5位 AQUOS 4K
4T-C50EN2（シャープ）
6位 REGZA
55M550K（TVS REGZA）
7位 REGZA
50C350X（TVS REGZA）
8位 VIERA
TH-49LX900（パナソニック）
9位 AQUOS 4K
4T-C43EN2（シャープ）
10位 VIERA
TH-43LX900（パナソニック）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。