¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÆüËÜµå³¦¤Ç¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼àÁèÃ¥Àïá¤ÎÍ½´¶¡¡ÊÔÀ®Ã´Åö¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¾ò·ï¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×
¡¡¶á¤¤¾Íè¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡á¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆüËÜµå³¦¤ÇµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Ä¤¸¡×¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÆü·Ï³°Ìî¼ê¤Ïºòµ¨¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç£±£°£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡££Î£Ð£Â´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¹¤é¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤Ï°ìÊÑ¡£¹¤¤¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤È¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÇ·â¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÅ¬±þÎÏ¤Ë¡¢»ø¥Ê¥¤¥ó¤äÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤é¤ÏÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£º£¤äÂçÃ«¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤é¤ÈÊÂ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£Áá¤¯¤âµå³¦Æâ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë¥ÑµåÃÄ¤ÎÊÔÀ®Ã´Åö¤¬¤½¤Î¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤Ï¸½ºß¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼³Ê¡£Ç¯Îð¤â¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤â¼Â¼Á¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£±Ç¯¤·¤«¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢º£¸å¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¹ß³Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìîµå¤Î¼ÂÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤ÎÃ»´ü´Ö¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ËÆëÀ÷¤ó¤ÀÅ¬±þÎÏ¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ëÍèÆü½õ¤Ã¿Í¤ÎÅµ·¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¦¥Á¤ÎµåÃÄ¤Ç¤âÉ¾²Á¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬ÆüËÜ¹Ô¤¤òË¾¤ó¤À¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½Ê£¿ôµåÃÄ¤Ç¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÌîµå¤Îµ»½Ñ¤äÀ³Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÇ¯Êð¤âÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¿©»Ø¤ò¿¤Ð¤¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À£²¥·¡¼¥º¥ó¤·¤«¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ç¯Êð¤Ï¤ª¤è¤½£±²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡£º£¸å¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¶â³Û¤ÏÄ·¤Í¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÍèÆü¤¹¤ë½õ¤Ã¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°Â¤¤¡£º£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¤ò´Þ¤á¡¢£²²¯±ß°Ê¾å¤Ï³Î¼Â¤Ë²Ô¤²¤ë¤Ï¤º¡£º£²ó¤Î£×£Â£Ã¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì°Ê¾å¤òÄó¼¨¤¹¤ëµåÃÄ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Ïº£²ó£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½ÐÊÔÀ®Ã´Åö¡Ë
¡¡°Õ³°¤ÈÁá¤¯¡Ö¤¿¤Ä¤¸¡×¥³¡¼¥ë¤¬ÆüËÜ¤Îµå¾ì¤Ç¶Á¤¤ï¤¿¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£