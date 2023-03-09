¡È¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¤ÎÄ®¡¦ÁðÄÅ¡É¤ÈÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¡Ä¡ÖÀÈï³²¹ðÈ¯¡×¤Ï¼ÂÂÖ¤â¾Úµò¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡© ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤È²ÝÂê
¡¡ÆüËÜÍ¿ô¤Î²¹ÀôÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë·²ÇÏ¸©ÁðÄÅÄ®¡£¤Î¤É¤«¤Ê¤³¤ÎÄ®¤¬3Ç¯Á°¡¢À¤´Ö¤òÂç¤¤¯Áû¤¬¤»¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥¦¥½¤Î¾Ú¸À¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡È»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¡É²ñÄ¹¤¬ÅÜ¤ê¤ÎSNSÅê¹Æ¡Ê²èÁü¤¢¤ê¡Ë
¡¡È¯Ã¼¤Ï2019Ç¯12·î¡¢Åö»þÄ®µÄ¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬Ä®Ä¹¤Î¹õ´ä¿®Ãé»á¤«¤é¡ÖÄ®Ä¹¼¼¤Ç¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¹ðÈ¯¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Åö½é¤«¤é¹õ´ä»á¤Ïµ¿ÏÇ¤ò¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈÝÄê¡£2021Ç¯¡¢½÷À¤Ï¶¯À©¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤ÇÄ®Ä¹¤ò¹ðÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õ´ä»á¤âÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ê¤É¤Ç½÷À¤ò¹ðÁÊ¡£½÷À¤ÏºßÂðµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½÷À¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎ¤¬¡¢ÀèÆü²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö±³¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤µ¤¨·º»ö¹ðÈ¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¹õ´ä¿®ÃéÄ®Ä¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Ù±ç¼Ô¤Ë¤â±³¤ò¸À¤¤Â³¤±¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÈÀ¤´Ö¤òµ½¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¢¨¡Ö»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¡×²ñÄ¹¤ÎFacebook¤«¤é¡Ë
¡¡¡Ö»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¡×¤Ï½÷À¤Î¾Ú¸À¤ò¿®¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¡£¤·¤«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢ÁðÄÅÄ®¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È¥»¥«¥ó¥É¥ì¥¤¥×¤ÎÄ®¡¦ÁðÄÅ¡É¤ÈÈó¾ï¤ËÉî¿«Åª¤ÊÊ¸¸À¤Ë¤è¤êÀ¤³¦¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÁðÄÅ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½ýÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¿®ÍÑ¤ò´Ù¤ì¤é¤ì¤¿¹Ô°Ù¡¢¤³¤ì¤Ïµö¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¹õ´äÄ®Ä¹ ¢¨È¯¸À¤ÏµîÇ¯11·î¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹õ´äÄ®Ä¹¤Ï¡ÖÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤â»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¤Ê¤é¡¢½÷À¤«¤éÀÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¸åÆü¡¢²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿»ä¤¬ÊÛÌÀ¤ò¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¤¯µÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê»ä¤Ë¡Ø½Ð±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤âÊ¬¤«¤é¤º½Ð¤¿¡£»ä¤â¤¢¤Þ¤ê±Ñ¸ì¤Ï¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ËÝÌõ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¯¡£¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤Î¤È¤¤Ï»ä¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èá·à¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÆþ¾ì»þ¡¢Çï¼ê¤Ç·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£»ä¤ÏºÇ½é¤«¤éÈÈºá¼Ô°·¤¤¤Î¤Ò¤É¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤¬À¤³¦¤ËÈô¤Ó²Ð¤ò¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤«¤éÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¹õ´äÄ®Ä¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤¬¤Þ¤À½÷À¤òÊÎ»ë¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È¸å¿Ê¹ñ¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÀË½ÎÏ¤ò·«¤êÊÖ¤¹À¯¼£²È¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¹ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤ÏÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¹ðÈ¯Åö»þ¤ò¹õ´äÄ®Ä¹¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¹ðÈ¯¤Ï¡¢2015Ç¯1·î8Æü¤Ë»ä¤¬¥ì¥¤¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯11·î15Æü¤À¡£¤â¤¦5Ç¯¤ËÃ£¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÆÍÁ³¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ç»ä¤ËÈÈ¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤âÌÌ¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÄ¾¤Á¤Ë·Ù»¡¤È¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤Ç²¿¿Í¤«ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1¡Á2Æü·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬ÁðÄÅÄ®¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£Ä®Ä¹¼¼¤Î´Ö¼è¤ê¤«¤é²¿¤Þ¤ÇÁ´Éô¤ò»£¤é¤ì¤¿¡£¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÄ®Ä¹¼¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤°Â¦¤Ë¤ÏÉûÄ®Ä¹¼¼¤äÁíÌ³²Ý¤¬¤¢¤ë¡£Ä«¤Î10»þ¤ËÀ¸ò¾Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤«¤éÁ´°÷¤¬±³¤À¤È¸«È´¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·µ¿ÏÇ¤¬À²¤ì¤ë¤Þ¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï3Ç¯¤Î»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë½÷À¤¬ÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢À¼¤ò¤¢¤²¤Å¤é¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤òºÇ½é¤Ë·üÇ°¤·¤¿¡£ÁðÄÅÄ®¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶þ¿«¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ä¼«¿È¤ÎÌ¾ÍÀ¤è¤ê¡¢¤Þ¤ºÁðÄÅÄ®¤½¤Î¤â¤Î¤¬É÷É¾Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£SNS¤Ç¡ØÁðÄÅ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬Å½¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ìò¾ì¤Î¼þ¤ê¤ËÍè¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ë¡ØÄ®Ä¹½Ð¤Æ¤³¤¤¡£¤ä¤á¤í¡Ù¤È³¹Àë¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£ÅòÈª¤È¤¤¤¦ÁðÄÅ¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÁðÄÅÄ®¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¡£¸¡»¡´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤¨¤óºá¤ÎµßºÑ¤ä¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡¢¸µºÛÈ½´±¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦À¾°¦Îé»á¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Öµõµ¶¹ðÁÊºá¤Ï¡¢Íºá¤ò¤¤¤Ä¤âÎ©¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¸¡»¡´±¤¬¡¢µÕ¤Ë¤¨¤óºá¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ©¾Ú¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î©¾Ú¤Ï¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¡È°Ëâ¤Î¾ÚÌÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó¡¢Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤±¤ÐÇò¹õ¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡×
¡¡ÌÌÃÌ»þ¤Î²»À¼¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î15Ê¬¤·¤«Ï¿²»¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡¢´Î¿´¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡ÖÄ®Ä¹¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç²»À¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¸¡»¡¤Ï²¡¼ý¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥Ç¡¼¥¿Á´ÂÎ¤òÉü¸µ¡£´ØÏ¢ºÛÈ½¤Ç1»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÌÌÃÌÃæ¤Î2¿Í¤Î²ñÏÃ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤º¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ´ä»á¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥×¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ä¼«¿È¤â¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¸¡»¡¤¬Îá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤¬ÙÔÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤É·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²¾¤Ëµõµ¶¹ðÁÊºá¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Çå½þÀÕÇ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£À¾»á¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÌ±»ö¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÄóÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¶â¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÅÙ±ø¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤äÌ¾ÍÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²óÉü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖË¡Î§²È¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤¬¡Ø¹ðÁÊ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éµõµ¶¹ðÁÊºá¤À¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃÔ´Á¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬ÃÔ´Á¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢µõµ¶¹ðÁÊºá¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼¨ÃÌÌÜÅª¤Ç¡Ø¤³¤Î¿Í¤òÈÈ¿Í¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡Ù¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Îµõµ¶¹ðÁÊºá¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡½÷À¤¬2015Ç¯¤ÎÈï³²¤ò2019Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ðÈ¯¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î²Ïºê´Ä»á¤Ï¡¢¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¶õµ¤¤Ï#MeToo±¿Æ°¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬´²ÍÆ¤¹¤®¤¿¡£¤É¤¦µÛ¤¤¾å¤²¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹¥¤¤½¤¦¤ÊÈï³²¼Ô¤È²Ã³²¼Ô¤Î¿Þ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ø½÷À¤ÏÉ¬¤ºÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ÑÀª¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤ÏÊÐ¸þ¤Ç¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Åù¤Ê»ÑÀª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç²Ïºê»á¤Ï¡Ö¹õ´ä¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÀÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¡Ø¤É¤¦¤»¤ªÁ°¤âµõµ¶¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤ÊÌÂÏÇ¤À¡£¹ðÈ¯¤·¤¿½÷À¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¾ð¤ä¤¤Ã¤«¤±¡¢Æ°µ¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Â¾¤Î½÷À¤òìÊ¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤¯¶¦´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ê¡ÖABEMA Prime¡×¤è¤ê¡Ë