¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¡õ¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬¿·ÈÖÁÈ¤Çà´Ä¶¾¯½÷á¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤ËÀÜ¶á¡¡ÁêÀ¤Ëµ¿ÌäÉä
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡õ¥á¡¼¥¬¥ó¡×¡ÊÁ´£¶ÏÃ¡Ë¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï£±£²·î£³£±Æü¤«¤é¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬À©ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÀ¤³¦¤òÆ³¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¡§¿®Ç°¤Ï¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¡ª¡×¡Ê¸¶Âê¡¦¥ê¥Ö¡¦¥È¥¥¡¦¥ê¡¼¥É¡áÆ³¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤È¿ÔÎÏ¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤È¤¤¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛÈ½»ö¤òÌ³¤á¤¿¸Î¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼¡¦¥®¥ó¥º¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡¢¿Í¸¢³èÆ°²È¤Î¥¢¥ë¥Ó¡¼¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¡¢´Ä¶³èÆ°²È¤Î¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£²áµî¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Î¤è¤¦¤À¡£¤¹¤Ç¤ËÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤¬¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤ò¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ëµ½¤¯·èÄê¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½¤·¤¿±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±Ñ»æ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ï£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ï¡¢Èà¤é¤Îà¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Î½¬´·á¤¬¥°¥ì¥¿¡¦¥È¥¥¡¼¥ó¥Ù¥ê¤Ë´¶ÌÃ¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢±Ñ£Â£Â£Ã¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²¦¼¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥µ¥»¥ë¥É¥Æ¥£»á¤Ï¡Ö¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤Ïº£·î½é¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥Í¥Ç¥£¿Í¸¢¾Þ¡Ø´õË¾¤Î¤µ¤¶¤Ê¤ß¾Þ¡Ù¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤¬ÌäÂêÄóµ¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤¬Èà¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È»ÈÍÑ¤Î½¬´·¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï¤«¤Í¤Æ´Ä¶ÌäÂê¤«¤é¡ÖÀäÂÐ¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»ÒÉ×ºÊ¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë´íµ¡¤òÊú¤¯È¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±£¹Ç¯¤Ë¥Ð¥«¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç±Ñ¹ñ¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢àµ¶Á±¼Ôá¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤«¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¥°¥ì¥¿¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£