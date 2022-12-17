¸ûÎ±ÃËÀ»àË´¤Ç°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬²¬ºê·Ù»¡½ð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¡¡ÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔÍÆµ¿
º£·î4Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î²¬ºê·Ù»¡½ð¤Ç¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤ÏÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔÍÆµ¿¤Ç²¬ºê·Ù»¡½ð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î4Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤Î²¬ºê·Ù»¡½ð¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿43ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¦ÃÎ¸©·Ù¤Ï¤ª¤è¤½40¿ÍÂÎÀ©¤ÇÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòÌë¡¢ÆÃÊÌ¸øÌ³°÷Ë½¹ÔÎÍµÔ¤Îµ¿¤¤¤Ç²¬ºê·Ù»¡½ð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢ÃËÀ¤¬³ÖÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼¼¤ò±Ç¤·¤¿±ÇÁü¥Ç¡¼¥¿¤ä´Ø·¸½ñÎà¤Ê¤É¤ò²¡¼ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¤Î¤Ù140»þ´Ö¤Û¤É¹´Â«¤µ¤ì¡¢Ê£¿ô¤Î½ð°÷¤«¤é½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆ¬¤¬¤Ä¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£