ÊÖÎéÉÊ¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼À½¥«¥á¥é¡×¡¡¥½¥Ë¡¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¡×¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ
¡¡·§ËÜ¸©µÆÍÛÄ®¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö¥½¥Ë¡¼À½¥«¥á¥é¡×¤Î´óÉí¼õÉÕ¤òÂæ¿ô¸ÂÄê¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡µÆÍÛÄ®¤Ï¡¢¸©ÅÔ¡¦·§ËÜ»Ô¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¿Í¸ý4Ëü3000¿Í¤ÎÄ®¡£°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤·¡¢¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î·§ËÜIC¤â¶á¤¤¤³¤È¤«¤é¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤¬¤è¤¯¡¢Åì¤Ë°¤ÁÉ¤ÎÏ¢»³¤òÄ¯Ë¾¤Ç¤¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´¤ò°ìµé²ÏÀî¤ÎÇòÀî¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿À¸³èÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë´ë¶È¤¬¿ôÂ¿¤¯Î©ÃÏ¤·¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇÀ¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¡ÖµÆÍÛ¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹õÌÓÏÂµí¤äÇÏÆù¤ÎÀ¸»º¤âÀ¹¤ó¤Ç¡¢¥µ¡¼¥í¥¤¥ó¤ä¥Ò¥ì¤Ê¤É¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áú¹ß¤êÇÏ»É¤·¤Ê¤É¾å¼Á¤ÊÆù¤òÊÖÎéÉÊ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥½¥Ë¡¼¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Î¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥é¤Î¼çÍ×ÉôÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëCMOS¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥«¥á¥é¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Á¥ë¥«¥á¥é¤Ê¤É8ÉÊ¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ë¡Ö¥½¥Ë¡¼À½¥«¥á¥é¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µÆÍÛÄ®¤À¤±¡£Âæ¿ô¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËµÆÍÛÄ®¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î»²²è¤ä·§ËÜ¸©¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡µÆÍÛÄ®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¡ÖµÆÍÛ¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤äÇÏ»É¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢A4¥é¥ó¥¯°Ê¾å¤Î¤¯¤Þ¤â¤È¹õÌÓÏÂµí¡¢·§ËÜ¥é¡¼¥á¥ó¤äÃºÍÒ¤Ç¾Æ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¢½Ü¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤ÎµÍ¹ç¤»¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌ¾Ìç¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¥×¥ì¡¼·ô¤ä¥¥ã¥ó¥×ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊÖÎéÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉí¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¡ÖÇÀ¶È¡¦¹©¶È¡¦¾¦¶È¡¦´Ñ¸÷¡×¡ÖÊ¡»ã¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£