À¤³¦¼çÍ×¹ñ¡Ö²ò¸Û¤·¤ä¤¹¤µ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ä²ò¸Û¤·¤Ë¤¯¤¤¹ñ¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÆüËÜ¡¢¶ÃØ³¤Î½ç°Ì
Ï¢Æü¡¢ÊÆ¹ñITÂç¼ê¤Î¿Í°÷À°Íý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃÂê¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ï²ò¸Û¤·¤Ë¤¯¤¤¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É²ò¸Û¤·¤Ë¤¯¤¤¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£OECD¤Î»ñÎÁ¤«¤éÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
OECDÄ´¤Ù¡Ä¡Ö²ò¸Û¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ÎÆüËÜ¤Î½ç°Ì¤Ï¡©
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¼Ò¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¢¥á¥¿¡Ä¡ÄÊÆITÂç¼ê¤Ë¤è¤ëÂçÎÌ²ò¸Û¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ï¢ÆüÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖÂçÎÌ²ò¸Û¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥à¥ê¡×¡ÖÆüËÜ¤âÂçÃÀ¤Ê¿Í»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï²ò¸Û¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸¸ÁÛ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£OECD¤Ë¤è¤ë²ò¸Ûµ¬À©¤Î¶¯¤µ¤ò»ØÉ¸²½¤·¤¿¡Ö¸ÛÍÑÊÝ¸î»ØÉ¸¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢42¥õ¹ñÃæ¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Á¥§¥³¡×¡£¡Ö¥È¥ë¥³¡×¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¡×¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡×¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â²ò¸Û¤·¤Å¤é¤¤¹ñ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÀ¤³¦¼çÍ×¹ñ¡Ö²ò¸Û¤·¤Ë¤¯¤µ¡Ê¸ÛÍÑÊÝ¸î»ØÉ¸¡Ë¡×¾å°Ì10¡Û
1°Ì¡Ö¥Á¥§¥³¡×3.03
2°Ì¡Ö¥È¥ë¥³¡×2.95
3°Ì¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¡×2.88
4°Ì¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡×2.87
5°Ì¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¡×2.86
6°Ì¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡×2.83
7°Ì¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¡×2.71
8°Ì¡Ö¥é¥È¥Ó¥¢¡×2.71
9°Ì¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡×2.68
10°Ì¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡×2.56
½Ð½ê¡§OECD¡Ê2019Ç¯¡Ë
°ìÊý¸ÛÍÑÊÝ¸î»ØÉ¸¤ÎÄã¤¤¡¢²ò¸Û¤·¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥³¥¹¥¿¥ê¥«¡×¡£¡Ö¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡×¡Ö¥¹¥¤¥¹¡×¡Ö¥«¥Ê¥À¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É½ç°Ì¤Ï¾å¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È¤ß¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢42¥õ¹ñÃæ28°Ì¡£À¤´ÖÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤â¡Ö²ò¸Û¤·¤ä¤¹¤¤¹ñ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
À¤³¦¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï²ò¸Û¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤Ï¼å¤¯¡¢²ò¸Û¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¡ÖÆüËÜ¤Ï²ò¸Ûµ¬À©¤¬¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÏ«Æ¯·ÀÌóË¡Âè16¾ò¤Ç¡¢²ò¸Û¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ï«Æ¯·ÀÌóË¡Âè16¾ò
»ÈÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤ÊÏ«Æ¯·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤ò²ò¸Û¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ò¸Û¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ò¸Û¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤ò·ç¤¡¢¼Ò²ñÄÌÇ°¾åÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó
¤Û¤«¤Ë¤âÏ«Æ¯Ï«´ð½àË¡19¾ò¤Ç¤Ï¡Ö¡Ï«Æ¯¼Ô¤¬¶ÈÌ³¾åÉé½ý¤·¡¢Ëô¤Ï¼ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤êÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¶È¤¹¤ë´ü´ÖµÚ¤Ó¤½¤Î¸å»°½½Æü´Ö¡×¡Ö¢»ºÁ°»º¸å¤Î½÷À¤¬65¾ò¡Ê»ºÁ°»º¸åµÙ¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ò¹à¡Ë¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÙ¶È¤¹¤ë´ü´ÖµÚ¤Ó¤½¤Î¸å»°½½Æü´Ö¡×¤È2¤Ä¤Ç²ò¸Û¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡6¾ò¤Ç¤Ï¡¢ÀÊÌ¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æº¹ÊÌÅª¤Ê¼è°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¡¢Æ±Ë¡9¾ò¤Ç¤Ï¡¢½÷ÀÏ«Æ¯¼Ô¤¬º§°ù¡¦Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿²ò¸Û¤ä¡¢»º¸å°ìÇ¯¤ò·Ð²á¤·¤Ê¤¤½÷ÀÏ«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò¸Û¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÆÃÍ¤Î¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¸ÛÍÑ¡×¤¬¿Í°÷À°Íý¤òÁË¤à
Ï«Æ¯·ÀÌóË¡Âè16¾ò¤Ë19¾ò¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¡¢ÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¡Î§¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ò¸Û¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤Ç¤ÏË¡µ¬À©¤¬¤æ¤ë¤¤¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤ËÆüËÜ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÂçÎÌ²ò¸Û¤Ï¤·¤Å¤é¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ÛÍÑ·ÀÌó¤ÎÆâÍÆ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬²¤ÊÆ¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¡ÖÀµ¼Ò°÷¡¿Áí¹ç¿¦¡×¡ÖÀµ¼Ò°÷¡¿°ìÈÌ¿¦¡×¤Ç¤ÎºÎÍÑ¡£Áí¹ç¿¦¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤ÎÃæ³Ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¤¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¿¦¤ÇÆþ¼Ò¤·¡¢±Ä¶È¡¢·Ð±Ä¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä¡Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô½ð¤ò·Ð¸³¤·¤Æ´´Éô¸õÊä¤ò°é¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê²ñ¼Ò¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ¿¦¤Ï¡¢Áí¹ç¿¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦Î©¾ì¡£¤É¤Á¤é¤â²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¶ÈÌ³¤òÇ¤¤»¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¶ÈÌ³¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¸ÛÍÑ¡£¤Ä¤Þ¤ê·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¡á¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½êÂ°Éô½ð¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Â¾¤ÎÉô½ð¤Ø¤Î°ÛÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤òÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½êÂ°Éô½ê¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ï¡¢²ò¸ÛÍýÍ³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¤ÊÆ·¿¤Î´ë¶È¤Î¤è¤¦¤Ë¶ÈÌ³¤òÆÃÄê¤¹¤ë¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÔºÎ»»ÉôÌç¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼«¤º¤È¤½¤ÎÉôÌç¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤Ï²ò¸Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê¿Í°÷¤Î¤ß¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾Ê¬¤Ê¿Í·ïÈñ¤òÊ§¤ï¤º¤òÊ§¤ï¤º¤ËºÑ¤à¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀ°Íý²ò¸Û¤ò¤·¤Ë¤¯¤¤¸ÛÍÑ·ÀÌó¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¤¿¤á¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï²ò¸Û¤·¤Ë¤¯¤¤¹ñ¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
·ÐÃÄÏ¢Âè5Âå²ñÄ¹ÃæÀ¾¹¨ÌÀ»á¤¬¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×·¿¤Î¸ÛÍÑ¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¡£ÀìÌç¿¦¤ò°é¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤ÇÂçÎÌ¤«¤Ä°ìÀÆ²ò¸Û¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É¼Ò²ñ¤Ëº®Íð¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¡¢¤È¤Ê¤ë¤«¤é¡£¥¸¥ç¥Ö·¿¸ÛÍÑ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÊÆ¹ñÊÂ¤ß¤Ë¡Ö²ò¸Û¤·¤ä¤¹¤¤¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë²¼ÃÏ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£