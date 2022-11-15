ÆüËÜ¥Ï¥à¡È¶áÆ£·ò²ðÈ´¤¡É¤Ë¾å¤¬¤êÌÜ¤ÎÍ½´¶ ¥½¥Õ¥ÈB¤¬¡Ö6Ç¯30²¯±ßÄ¶¡×Äó¼¨¤Î¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤µ
¡¡ÇË³Ê¤Î·ÀÌóÄó¼¨¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¶áÆ£·ò²ð¡ÖFAÀë¸À¡×·èÃÇ¤Î¥¦¥éÂ¦ ¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÌÂÁöºÓÇÛ¤Ë¡È´´Éô¸õÊäÀ¸¡É»°¤¯¤À¤êÈ¾¡ª
¡¡±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢³¤³°FA¤òÀë¸À¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¶áÆ£·ò²ð¡Ê29¡Ë¤À¡£²£ÉÍ¹â¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤«¤é2011Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤éÂæÆ¬¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÂÇÎ¨3³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Ç¯Êð2²¯5500Ëü±ß¤Îº£µ¨¤Ï99»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.302¡¢8ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¯¥Ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï6Ç¯Áí³Û30²¯±ßÄ¶¤Î¾ò·ï¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë½Ð¤·²á¤®¡×¡ÖËèÇ¯2´§¼è¤ëÁª¼ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¶â³Û¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿·ÄÄÂå¼Õ¤Ë
¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÌµÍý¤Ë°ú¤Î±¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¥Î¥·¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤ÏµåÃÄOB¡£Íèµ¨¤Ï¿·µå¾ì¸µÇ¯¤Ç¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤«ÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÀïÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤à¤·¤í¶áÆ£¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ÎOB¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÃæ·ø¤ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤äFA¤ÇÊü½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð12Ç¯¥ª¥Õ¤Ï¡¢Åö»þ4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂÇÎ¨3³äÄ¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿»å°æ²ÅÃË¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÃÆ¤Ë¤·¤¿¤·¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢ÅÄÃæ¸²ð¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Î¼çÎÏ¤ò³¤³°¤ØÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¸Ä¡¹¤¬·ê¤òËä¤á¤è¤¦¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤â¤¦¤ÈÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¶¥Áè¤òÀ¸¤ß¡¢¥Á¡¼¥à¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¡£06Ç¯¤«¤é¤Î11Ç¯´Ö¤ÇÍ¥¾¡5²ó¡¢A¥¯¥é¥¹9²ó¤Î¤«¤Ä¤Æ¤Î²«¶â´ü¤Ï¡¢³èÈ¯¤Ê¿·ÄÄÂå¼Õ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¶áÆ£¤Î¤¤¤ë³°Ìî¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¾¾ËÜ¹ä¡¢¥É¥é1¤ÎÌðÂô¹¨ÂÀ¡¢¥Á¡¼¥à°ì¤Î½ÓÂ¤Î¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¤é¤¬¤¤¤Æ¡¢ËüÇÈ¤äº£Àî¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·âÎÏ¼«ÂÎ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¼è¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Î²ÃÆ£¹ë¾¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¤·¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ÎÌîÂ¼Í´´õ¤â¥±¥¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð3³ä¶á¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ï´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï2Ç¯ÌÜ¤ÎÍ±ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ¾ÃÏ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¶áÆ£¤¬È´¤±¤ì¤ÐÈ´¤±¤¿¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎOB¡Ë
¡¡¶áÆ£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤à¤·¤íÂÇÀþ¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£