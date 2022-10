近年は愛らしい子供たちが結婚式をより華やかにする“リングボーイ”や“フラワーガール”などの演出が人気だが、子供ゆえに予定外のトラブルがしばしば起こってしまうようだ。このほど中国で、両親の結婚式に出席した幼い男の子が“リングボーイ”の大役を果たす前にすっかりと熟睡してしまった。愛らしい男児の寝顔と慌てふためく周囲の様子を捉えた動画を『SAYS』が紹介している。

中国の江西省宜春市で執り行われた結婚式での可愛い赤ちゃんのハプニングが今月4日、Facebookページ『Daily Mail Moms』に投稿されて話題を呼んでいる。

動画は、両親の結婚式でリングボーイの大役を任された男児が出番を前に熟睡してしまった場面を捉えたものだ。

投稿された動画には「この男の子は、両親の結婚式で指輪を届ける際に眠りに落ちてしまった」と言葉が添えられている。

男児はまだ1歳ぐらいだろうか、かなり幼いようだ。両親の晴れの日に合わせておしゃれな蝶ネクタイにシャツ、サスペンダーで決めた男児は黒い遠隔操作式のリモートコントロールカーに乗り、出番を待っている。

ところが長時間の式で疲れてしまったのか、はたまた眠たかっただけなのか、両親が誓いの言葉を交わし始め、いよいよ指輪の出番というところで男児はぐっすりと眠ってしまったのである。

これには男児のそばについていた祖母も「なんてこと、どうしよう」と言いたげな表情で苦笑いを浮かべる。

そして祖母や祖父、周囲の親族は男児の鼻をつまんだり、体を揺らしたりとあの手この手で起こそうとするが、男児は迷惑そうに身じろぎするだけだ。

そうこうするうちに、いよいよ指輪の交換の時間が迫ってくる。

結局、男児を起こすことを諦めた祖母らは、眠ったままの男児と指輪を乗せたリモートカーを両親のもとへと押して、指輪を届けたのだった。

どうやらこの男児には、リングボーイの大役は時期尚早だったようである。

この微笑ましいハプニングの一幕がFacebookページ『Daily Mail Moms』に投稿されると、動画は47万回以上再生され、人々から共感や男児を憐れむ声がこのように寄せられた。

「可愛すぎる。うちの甥っ子も結婚式でリングボーイの役目を果たす前に同じように寝てしまった。」

「うちの息子がバプティズム(キリスト教の洗礼式)でまさに同じことになったわ。式の間も、写真撮影も、彼のためのパーティーの間もずっと寝たままだったの(笑)」

「なんて可愛いの。全然起きないけど、指輪はしっかりと握りしめて離さないみたい。きっとお母さんに『大事に守ってね』って言われていたのね。」

「この男の子を起こせたとして、怒り狂ってしまうだけよ。指輪は手渡して、この子をこのまま寝かせておくべき。」

「なんて可哀そうな赤ちゃん。なんで鼻をつまむの、このまま寝かせてあげて。」

「赤ちゃんを尊重すべき。可愛さに焦点を当てるんじゃなくて、彼らが心地よくすごせることを考えてほしい。」

画像は『Daily Mail Moms 2022年10月4日付Facebook「This baby failed in a very cute way to deliver the rings at his parents’ wedding!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 YUKKE)