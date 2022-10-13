¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ã¤Æ¤¹¤°¼ÙËâ¤¹¤ë¡×Æ°²è¶¯À©ºï½ü¤ËÅÜ¤ê¤â¡Ä¶¦±é¼Ô¤¬»ØÅ¦¡ÖÀµ¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡Ö¾¯Ç¯³×Ì¿²È¡×¤òÌ¾¾è¤ëÉÔÅÐ¹»¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¡Ê13¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Æ°²è¤¬¶¯À©ºï½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¹æ¡×¤ÇÆüËÜ°ì¼þÃæ¤Î¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡¢11Æü¡¢¤½¤¦¤Þ¤ó»á¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖÏÂ²Î»³ÊÔ¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌ¤À®Ç¯°û¼ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ°²è¤Ï¶¯À©ºï½ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛÆ°²è¤¬¾Ã¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÆ°²è¤¬¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤Æ¡¢²¶¡¢²¿¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤È¤«°ãÈ¿¤È¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¡£º£¡¢YouTube¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡Åö³ºÆ°²è¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤½¤¦¤Þ¤ó»á¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤æ¤¿¤Ü¤ó¡£¤½¤¦¤Þ¤ó»á¤Ï¡ÖÌ¤À®Ç¯¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÀÝ¼è¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖ°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤¢¤ì¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Þ¤ó»á¤Ï¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤¬Âç¿Í¤È¤·¤Æ»ØÆ³ÉÔÂ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤ËÅÇÏª¡£¡ÖÌ¤À®Ç¯¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»¡½ð¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ·Ð°Þ¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤ò»Ò¶¡¤ËÌ£¸«ÄøÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Á¤Ã¤Æ¤¹¤°¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤È¤«Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ë°¦¾ð¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÆ°²è¤Î¶¯À©ºï½ü¤Ï¥¢¥ó¥Á¤Î¤»¤¤¤À¤È¼çÄ¥¡£¤½¤¦¤Þ¤ó»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦È¿ÌÌ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£Àµ¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍ¡¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö²¶¤Î¥¢¥ó¥Á¤ÏÀµ¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤æ¤¿¤Ü¤ó¤ÏÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁêÅö½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤æ¤¿¤Ü¤ó¤â¡¢¤³¤Î·ï¤òÊÙ¶¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡£¤¤¤º¤ìÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤¤¤¤·Ð¸³¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£