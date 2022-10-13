¼Ö¤¬¡È¿®¹æÌµ»ë¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¡ÄÅÐ¹»Ãæ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¥±¥¬ Äà¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿80ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ç12ÆüÄ«¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ80ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡12Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢Âç³À»ÔÃÛ¼ÎÄ®¤Î¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ(13)¤¬º¸¤«¤éÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ç¡¢±¦Â¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³À»Ô¤Î80ºÐ¤ÎÃË¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏµûÄà¤ê¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¿®¹æÌµ»ë¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£