¡ÚÂ®Êó¡Û½»Âð¤«¤é¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥óÅð¤ß½Ð¤¹¡¡Æ°Êª°¦¸îÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤ËÄ¨Ìò1Ç¯Ž¥¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯È½·è¡¡ÀéÍÕÃÏºÛ»ÙÉô¡ÖÆÈÁ±Åª¹Í¤¨¡×
ÀéÍÕ¡¦ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤Î½»Âð¤«¤é¡¢¤¿¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó2É¤¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½÷3¿Í¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤¬¡¢¸áÁ°11»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤¿¡£ÀéÍÕÃÏºÛÌÚ¹¹ÄÅ»ÙÉô¤Ï¡¢3¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¨Ìò1Ç¯Ž¥¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤äËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¬Åç°¦Èï¹ð¡Ê30¡Ë¤È¹â¶¶Î¤°á¡Ê30¡Ë¡¢»³¿¹ÄÌ¹¾Èï¹ð¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯5·î8Æü¸á¸å1»þÈ¾¤´¤í¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô¤ÎÃËÀÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó2É¤¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£
º£Ç¯4·î¡¢¤³¤Î½»Âð¤«¤é¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó4É¤¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¡¢²¬ÅçÈï¹ð¤¬ÁÜº÷³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Ç¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤òÈ¯¸«¡£¸¤¤¿¤Á¤Ï»ô¤¤¼ç¤Î¸µ¤ËÌµ»öÌá¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡É»ô°é´Ä¶¡É¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿Èï¹ð¤é¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤ò¾ù¤ë¤è¤¦¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢1É¤¤Ï¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤Ã¤¿Êì¸¤¤È»Ò¸¤¤Î2É¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÌÜ½è¤¬Î©¤¿¤º¡¢Åð¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¹â¶¶Èï¹ð¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ê¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¡Ë¥É¡¼¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤¬²¼Î¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥µ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤Î°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ö·ïÅöÆü¡¢¹â¶¶Èï¹ð¤È»ô¤¤¼ç¤¬2¿Í¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤¿·ä¤Ë¡¢²¬ÅçÈï¹ð¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢2É¤¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç²¬ÅçÈï¹ð¤Ï¡Ö¹Ô¤²á¤®¤¿¹Ô°Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¹â¶¶Èï¹ð¤â¡Ö¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°¤¤¤³¤È¤È¤ÏÀµÄ¾´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê»ô¤¤¼ç¤Ë¡Ë¤ªÏÍ¤Ó¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢ÀéÍÕÃÏºÛÌÚ¹¹ÄÅ»ÙÉô¤Ï¡ÖÀàÅð¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎË¾¤à»ô°é´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¡¢ÆÈÁ±Åª¤È¤¤¤¦¤è¤êÂ¾¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¡¢È¿¾Ê¤ÎÂÖÅÙ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò1Ç¯Ž¥¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡Êµá·º:Ä¨Ìò1Ç¯¡Ë¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Æ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´Æ£ÆÁ¼÷Èï¹ð¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢¿³Íý¤¬Ê¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£