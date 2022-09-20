¸¶´ÆÆÄ ºäËÜÍ¦¿Í¤Ø¶ì¸À¤â¡ÈÃæÀä¥È¥é¥Ö¥ë¡É¿¨¤ì¤º¡ÄÉº¤¦Â¾¿Í»ö´¶¤Ë¡ÖÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤ÈÂ¾¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÈãÈ½Ê®½Ð
³Æ¥Á¡¼¥à¤Î»Ä¤ê»î¹ç¿ô¤â10»î¹çÁ°¸å¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡È¾ì³°¡É¤Ç»×¤ï¤ÌÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡Ê33¡Ë¤À¡£
¡Ö9·î10Æü¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬ºäËÜÁª¼ê¤Î¡ÈÃæÀä¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£·ÑÂ³Åª¤ËÆùÂÎ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå½÷À¤Ø¤Î¼¡Âè¤ËÀÅª¤ÊÍ×µá¤ò¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÈòÇ¥¤â¤»¤º¤ËÀ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ô¥ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½÷À¤¬Ç¥¿±¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¤ª¤í¤¹¤Ê¤é¤ª¤í¤¹¤ÇÁá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡Ù¤ÈÃæÀä¤Þ¤Çµá¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤ÏÝµÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
½÷À¤Ø¤Î¹ó¤¤½ê¶È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏºäËÜ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¤·¤«¤·µåÃÄ¤Ï¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö¼Â¤ÈÇ§¤á¡¢½÷À¤È¼¨ÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºäËÜ¤ò½èÊ¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤É¤³¤í¤«¡¢¹Ô°Ù¤Ø¤Î¸«²ò¤Ë¤âÊÖÅú¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥À¥ó¥Þ¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¡Ê64¡Ë¤âÆ±¤¸¡£¸¶´ÆÆÄ¤ÏÊóÆ»¸å¡¢ºäËÜÁª¼ê¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì¸À¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ºäËÜÁª¼ê¤À¤±¤Ë¡¢´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÌä¤¦À¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¸¶´ÆÆÄ¤¬ºäËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¡È¶ì¸À¡É¤òÄè¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNAÀï¤Ç¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆü¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢ÃæÅÄæÆÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤¢¤Ã¤Æ5ÂÐ3¤Ç¸«»ö¾¡Íø¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤Ï¾¡Íø¤ò´î¤ó¤Ç¤â¤Î¤Î¡¢7²óÉ½¤ËºäËÜÁª¼ê¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ¦¿Í¡©¡¡¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Ê¡×
¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÀä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¡ÈÂç±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë±²Ãæ¤ÎºäËÜÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¾¯¤·µ¤¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¸¶´ÆÆÄ¡£¤³¤ÎÊÖÅú¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÔºäËÜ¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤Ê¤ó¤ÆÈï³²½÷À¤Î ¿´¤Î½ý¤ò»×¤¨¤Ð¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤¬»ö¼Â¤Ê¤éÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡Õ
¡Ôº£¤ÎºäËÜ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Àº¿À¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¶ì¸À¤òÄè¤¹¸¶´ÆÆÄw ²Ð¤ËÌýÃí¤®¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡Õ
¡Ôµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ä¤±¤É¡¢ÃæÅÄ¤È¤¤¤¤ºäËÜ¤È¤¤¤¤¡¢ÂÐ±þ´Å¤¹¤®¤ë¤È»×¤¦¤è´ÆÆÄ¡Õ
¡Ô¤¤¤ä¤¤¤ä ¤ªÁ°¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤ÇºäËÜ¤Ð»î¹ç¤Ë½Ð¤·¤è¤¦¤È¤ä¡©¡Õ
¡ÔºäËÜ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¾¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Á¡Õ