知らなきゃ損?! 気になるお得な“福島県のふっこう割”をご紹介！（4/17更新）

各地域・プランについて開催されている情報を更新しています。

【福島県】被災地応援ツアー



【福島県】被災地応援ツアー（4/17更新）

福島県を目的地とする「被災地応援ツアー」対象プランを、東京都内の対象旅行業者で予約すると、1人1泊あたり3,000円割引。日帰りプランは1人1回あたり1,500円割引。

・対象者：東京都内居住、在勤、在学者

・期間：2024年4月1日〜2025年3月31日（2025年4月2日までに終了するツアーが対象）※なくなり次第終了

・必要書類：東京都内居住、在勤、在学者を証明する書類

・引用元：東京観光財団



終了した“福島県のふっこう割”（4/17更新）

【終了】【福島県昭和村】令和ですが昭和に帰ろう。観光宿泊割引キャンペーン

昭和村内の対象施設に宿泊してアンケートに回答すると、3,000円割引。また、昭和村内の登録店で使える1,000円分のお買い物券を配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2023年9月25日〜2024年3月31日

・引用元：昭和村観光協会



【終了】【福島県柳津町】冬の宿泊キャンペーン

柳津町内の対象施設に宿泊すると、柳津町内の登録店で使える「通年型ふるさと商品券」を最大2,000円分配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2023年12月20日〜2024年3月24日（2023年12月29日〜2024年1月8日は対象外） ※上限に達したため終了

・引用元：柳津町



【終了】【福島県相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、広野町、いわき市】ふくしま浜通り・テレワーク

相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、広野町、いわき市内の対象施設に公式サイトからテレワークチケットを申し込むと、QUOカードPay500円分を配布。また、宿泊+テレワーク利用で、宿泊代金を20％割引。

※終了

・対象者：日本国内居住者（企業等で働く人とその家族。個人事業主も対象）

・期間：2023年7月20日〜2024年3月12日

・引用元：ふくしま浜通りテレワーク事務局



【終了】【福島県猪苗代町】猪苗代町ハッピートラベルチケット

猪苗代町内の対象施設で使える4,000円分の宿泊券を、2,000円で販売。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・販売期間：2023年7月1日〜 ※上限に達したため終了

・利用期間：2023年7月1日〜12月31日

・引用元：猪苗代観光協会



【終了】【福島県天栄村】天栄村泊まってエールキャンペーン

天栄村内の対象施設に1人1泊あたり7,700円以上で宿泊すると、2,000円割引。また、天栄村内の登録店で使える1,000円分の「天栄村観光クーポン券」を配布。1,000人泊限定。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2023年6月1日〜9月30日

・引用元：天栄村観光協会



【終了】【福島県相馬市】県民割プラス相馬市版

相馬市内の対象施設に宿泊すると、最大10,000円割引。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・販売期間：2022年12月21日〜

・期間：2022年12月28日〜2023年3月17日

・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元：福島県



【終了】【福島県猪苗代町】猪苗代観光商品券「いなチケ」

猪苗代町内の対象施設や登録店で使える12,000円分の観光商品券「いなチケ」を10,000円で販売。

※終了

・対象者：猪苗代町外居住者

・販売期間：2022年12月1日〜

・利用期間：2022年12月1日〜2023年3月12日

・引用元：猪苗代観光協会



【終了】【福島県金山町】金山町宿泊特典クーポン事業

金山町内の対象施設に宿泊すると、金山町内の登録店で使える1,000円分のお買い物券「宿泊者特典クーポン」を配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・利用期間：2022年9月30日〜2023年2月28日

・必要書類：ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元：金山町



【終了】【福島県】福島空港乗継キャンペーン

福島空港を起点または終点とする伊丹路線定期便を乗継利用すると、片道1人あたり現金5,000円（往復1人あたり10,000円）、または福島空港ターミナルビル内の登録店で使える共通利用券を片道1人あたり5,000円分（往復1人あたり10,000円分）のいずれかをプレゼント。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年6月6日〜2023年2月28日

※利用当日、ターミナルビル1Fキャンペーン専用カウンターにて乗継利用が確認できる航空券等の提示が必要

・引用元：福島空港乗継キャンペーン事務局



【終了】【福島県喜多方市】喜多方に泊まってみんべぇキャンペーン

喜多方市内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり喜多方市居住者は最大7,000円割引。福島県居住者は最大5,000円割引。小学生以下は全額無料。また、喜多方市内の登録店で使えるお買い物券「泊まってみんべぇ周遊クーポン」を1人1泊あたり1,000円分（500円券✕2枚）配布。

※終了

・対象者：喜多方市および福島県居住者

・期間：2022年5月23日〜2023年1月31日

・引用元：喜多方市



【終了】【福島県猪苗代町】猪苗代町ハッピートラベルチケット

猪苗代町内の対象施設で利用可能な宿泊券4,000円分を2,000円で販売。※1人1泊あたり1枚（＝4,000円分）利用可能、1泊4,000円以下の場合は使用不可

※終了

・対象者：猪苗代町外居住者

・販売期間：2022年7月1日〜

・利用期間：2022年7月1日〜12月31日

※代表者の本人確認書類の提示が必要

※対象施設でのアンケート回答が必須

・引用元：猪苗代観光協会



【終了】【福島県柳津町】ふるさと商品券 2,000円分プレゼントキャンペーン

柳津地区と西山地区の対象施設に宿泊すると、柳津町内の登録店で使える2,000分のお買い物券「通年型ふるさと商品券」を配布（先着2,500人）。

※終了

・対象者：制限なし

・利用期間：2022年5月11日〜9月11日（2022年8月10〜15日は割引対象外）

※乳幼児など宿泊料金が2,000円以下の場合は対象外

※本人確認書類とワクチン接種済証等の提示が必要

・引用元：柳津観光協会



【終了】【福島県二本松市】にほんまつ周遊観光タクシーが半額で利用できる！

二本松市内で対象のタクシーを使った観光コース「にほんまつ周遊観光タクシー」を利用すると、コース利用料が通常の半額となる。

※終了

★Go To トラベル 地域共通クーポンを併用可能

・対象者：「にほんまつ周遊観光タクシー」利用者

・期間：2020年10月1日〜2021年2月28日

・引用元：二本松市観光連盟

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全国旅行支援との併用については、対象外の宿泊施設や適用条件がある場合がありますので、必ず各割引に関する公式サイトをご確認のうえ、ご利用ください。各割引は居住地や利用金額などにそれぞれ条件がありますので、必ず各割引に関する公式サイトをご確認のうえ、ご利用ください。2024年4月17日時点の資料を元に執筆しています。内容に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大状況等により今後変更となる場合がありますので、最新の情報は各割引に関する公式サイトをご確認ください。新型コロナ観光復興支援策の利用には、各自治体・事務局への申請、あるいは施設や旅行会社への会員登録などが必要となることがあります。