日本を代表する国際的ファッションデザイナーで、文化勲章受章者の森英恵(もり・はなえ)さんが11日、東京都内の自宅で死去した。96歳。島根県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。

森さんの孫で、モデル・タレントの森泉(39)が18日、自身のインスタグラムを更新。思い出の写真を添えて「ママ森、たくさんの楽しい思い出と貴重な体験をありがとう Thank you for all the amazing memories and experience…R.I.P」と追悼した。

04年に英恵さんのパリコレクション引退となったショーに起用されるなど、かわいがられてきた泉。昨年9月放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に出演した際には、英恵さんについて「元気です。まだお肉を食べて。(コロナ禍で)前ほどは会えなくなってしまったんですけど、たまに会うと本当にいつも元気を逆にもらっちゃって」などと愛する祖母への思いを語っていた。