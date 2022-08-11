8·î19Æü¡È¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¤ÎÆü¡ª¡ÉµÇ°¡ª¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤¬8·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê9Æü´ÖÏ¢Â³°ìµóÊüÁ÷
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ¡¢2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡È¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¤ÎÆü¡ª¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢8·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é8·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Î9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊüÁ÷¡Û¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙÂè1´ü°ìµó
¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¸Å´Ü½Õ°ì»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¹â¹»¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Æü¸þæÆÍÛ¤È±Æ»³ÈôÍº¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±¨Ìî¹â¹»ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2014Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ä³ëÆ£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ç®¤¤ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î»î¹ç¥·¡¼¥ó¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤ÎÇ®±é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè4´ü¤Þ¤ÇÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡È¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¤ÎÆü¡ª¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìµóÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£8·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é8·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î9Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡ÁÂè4´ü¡¢·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤ÎÁ´4ºîÉÊ¡¢OAD¤ÈOVA¤ò½ç¼¡°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢§¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡Ë°ìµóÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1¡Á12
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ¡Á¡¢Ìë6»þ30Ê¬¡Á
8·î15Æü¡Ê·î¡ËÃë12»þ55Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/BRZEXyisTL6q9y
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ30Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¡¦#13¡Á25
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î15Æü¡Ê·î¡ËÌë6»þ25Ê¬¡Á
8·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«6»þ30Ê¬¡Á¡¢Ãë12»þ30Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DAs5WksihKH399
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ25Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¡Ù¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ë°ìµóÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1¡Á12
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á
8·î17Æü¡Ê¿å¡ËÄ«7»þ30Ê¬¡Á¡¢¸á¸å1»þ¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DAs5X45DTBsy2w
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ30Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¡¦#13¡Á25
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î17Æü¡Ê¿å¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á
8·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ«6»þ30Ê¬¡Á¡¢Ãë12»þ30Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EgdQpNvEbfBE23
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ30Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ±¨Ìî¹â¹» VS ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»¡Ù¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¡ËÁ´ÏÃ°ìµóÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! 3rd¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÌë6»þ30Ê¬¡Á¡¢Ìë11»þ¡Á
8·î19Æü¡Ê¶â¡ËÄ«7»þ30Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EgdQp5LvYnDKtT
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ30Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢Á´ÏÃÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ Á°ÊÔ ¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¡ÙÌµÎÁÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡ËÃë12»þ¡Á¡¢Ìë8»þ25Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DAs5XxsL49ZRLs
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë8»þ25Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¸åÊÔ ¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¡ÙÌµÎÁÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å1»þ35Ê¬¡Á¡¢Ìë10»þ¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EgdQna78jsGYAb
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë10»þ¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»Àï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ºÍÇ½¤È¥»¥ó¥¹¡ÙÌµÎÁÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å3»þ10Ê¬¡Á¡¢Ìë11»þ35Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/DAs5ZB5Etyu2co
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë11»þ35Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»Àï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀï¤¤¡ÙÌµÎÁÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! 3rd¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å4»þ45Ê¬¡Á¡¢¿¼Ìë1»þ10Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/EgdQjqZcXbH9k3
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤Ï¿¼Ìë1»þ10Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢§¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! OAD¡ÙÁ´3ÏÃ °ìµóÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥º¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! 3rd¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡ËÌë6»þ20Ê¬¡Á¡¢¿¼Ìë2»þ45Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/BRZEbJbRFRURrF
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ20Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¡Ö¥ê¥¨¡¼¥Õ¸«»²¡ª¡×¡ÖVS"ÀÖÅÀ"¡×¡ÖÆÃ½¸¡ª½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼¤ËÅÒ¤±¤¿ÀÄ½Õ¡×
¢§¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! OVAÎ¦ VS ¶õ¡ÙÁ´2ÏÃ °ìµóÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î19Æü¡Ê¶â¡ËÌë7»þ35Ê¬¡Á
8·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ«4»þ¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/BRZEYHWobxntTy
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë7»þ35Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡§¡ÖÎ¦ VS ¶õ¡×¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î"Æ»"¡×
¢§¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! TO THE TOP¡Ù¡ÊTV¥¢¥Ë¥áÂè4´ü¡Ë°ìµóÊüÁ÷
(C)¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1¡Á12
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å1»þ¡Á¡¢Ìë6»þ30Ê¬¡Á
8·î21Æü¡ÊÆü¡ËÃë12»þ55Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/BRZEYtqY9dDFhR
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ30Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¡¦#13¡Á25
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2022Ç¯8·î21Æü¡ÊÆü¡ËÌë6»þ25Ê¬¡Á
8·î22Æü¡Ê·î¡ËÃë12»þ30Ê¬¡Á¡¢Ìë6»þ20Ê¬¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á3¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-3/slots/BRZEbK2pFJuW4F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊURL¤ÏÌë6»þ25Ê¬¡Á¤Î²ó¡Ë
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ÊüÁ÷¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½
¢¨¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ê¤é¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¸«ÊüÂê
¡¦¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡ÙTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¡ÁÂè4´ü
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/19-16
¡¦·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ Á°ÊÔ ¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ½ª¤ï¤ê¤È»Ï¤Þ¤ê¡Ù
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/19-1
¡¦·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ¸åÊÔ ¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¡Ù
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/19-2
¡¦·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ÀÄÍÕ¾ëÀ¾¹â¹»Àï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ºÍÇ½¤È¥»¥ó¥¹¡Ù
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/409-2
¡¦·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ ÇòÄ»Âô³Ø±à¹â¹»Àï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀï¤¤¡Ù
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/409-3
¡¦¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! OAD¡ÙÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/19-48
¡¦¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! OVA¡ÙÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/19-47