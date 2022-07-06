AR¥°¥é¥¹¡ÖNreal Air¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä³«»Ï
¡¡AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ëµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜNreal¡ÊNreal¡Ë¤Ï¡¢7·î°Ê¹ß½ç¼¡¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö5G LAB¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë°ìÉô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¡¢AR¥°¥é¥¹À½ÉÊ¡ÖNreal Air¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¹ØÆþ²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¤¬À½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿Nreal¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¸þ¤±AR¥°¥é¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢AR¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Nreal¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤Î3D¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖNebula¡×¡¢AR¥°¥é¥¹À½ÉÊ¡ÖNreal Air¡×¡¢¡ÖNreal Light¡×¤È¤È¤â¤Ë³ÈÄ¥¸½¼ÂÂÎ¸³¤ò³×¿·¤·¤Æ¤¤¿¡£AR¤òÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹³«È¯¤äÉáµÚ³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î5G´ë¶È¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÀèÂå¤ÎAR¥°¥é¥¹¡ÖNreal Light¡×¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNreal Air¡×¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÈÎÇä¹ñ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£AR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£·ÚÎÌ¤Ç·ÈÂÓÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢Âç²èÌÌ¡¦¹â²è¼Á¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦½é¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÆÈÎ©Âè»°¼Ô¸¡ºº¡¦Ç§¾Úµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥å¥Õ¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥É¤«¤é¡ÖÄã¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«¡¼¥Õ¥ê¡¼¡×¤òÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿AR¥°¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤¬»ë³Ð¤ËÍ¿¤¨¤ëÀøºßÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²èÌÌ¤Î¿§¤òsRGB¤ÎÁ´¿§°è¤Ç¤Û¤Ü´°Á´¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥í¥Ü¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²èÌÌ¤Î¤Á¤é¤Ä¤¤Ë¤è¤ë»ë³ÐÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡¡Nreal Éû¼ÒÄ¹ ·ó ÆüËÜNreal ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÏ¤ÀµÌ±»á¤Ï¡¢¡ÖNreal Air¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎNreal¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤ÎARÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤ÇÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£