¤ª¶â½Ð¤¹¤«¤é¡ª¡¡¸òºÝÁ°¤Ë¡ÖÈà»á¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤â¤Îvol.1
¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¡ª¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤È¤¤Ë¡¢¸µ¥«¥Î¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È°à¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¤»¤á¤Æ¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÏÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤Î¤¬²µ½÷¿´¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸µ¥«¥Î¤Ø¤ÎÌ¤Îý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º¯À×¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢¸òºÝÁ°¤ËÈà»á¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥Ä¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Î¥·¡¼¥Ä
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¡¼¥Ä¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤¡¡£¸µ¥«¥Î¤È¤³¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤Æ¤¿¤ó¤À¤¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¹¤´¤¯Íî¤Á¹þ¤à¤·¡£¥Ù¥Ã¥É¤òÊÑ¤¨¤í¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥·¡¼¥Ä¤¯¤é¤¤¤Ï¸Å¤¤¤Î¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡¡º£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ8Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡¿´Ç¸î»Õ¡Ë
¢¦ ¥Ù¥Ã¥É¤äÉÛÃÄ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤»¤è¡¢¤»¤á¤Æ¥·¡¼¥Ä¤¯¤é¤¤¤Ï¿·¤·¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤¬²µ½÷¿´¡£Ç¯ÂåÊª¤Î¥·¡¼¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£