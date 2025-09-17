「彼女への愛は確かにあるけれど、一緒に買い物に行くと疲れてしまう」という男性は結構多いようです。買い物中のどんな行動が彼氏をグッタリさせてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「付き合いきれねー！理解できない買い物デート中の彼女の行動」をご紹介します。【１】「ちょっとこのお店、気になる」と目当て以外の店に入りまくる「さっさと買い物を済ませたいのに