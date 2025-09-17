女子たるもの、いつでも美しくありたいもの。ですが、あまりに美容に対してストイックに頑張り過ぎると、彼氏に引かれてしまうこともあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「彼氏に『やりすぎじゃね？』と引かれてしまう美への努力」をご紹介します。【１】体重を気にしてデートでも食事をしない「せっかくのデートなのに、自分だけ食べてるんじゃつまんないよ」（２０代男性）など、デートでも