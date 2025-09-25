彼女の行動に気になる所があると、ついつい指摘をしてしまいがちですが、あまりに細々とした指摘だと女性は不快に思うようです。では彼氏からのどのようなリクエストに女性は辟易してしまうのでしょうか。今回はオトメスゴレンの女性読者の意見を参考に「細かすぎてうんざりする彼氏からの要望９パターン」を紹介します。【１】「ムダ毛の処理してる？」など会うたびに顔や手や脚をチェックしてくる「彼氏の前くらい気を抜かせて！