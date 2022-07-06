¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¡ÈÂçÎÌÊÄÅ¹¡É¡¡¡ÖiPhoneÅ¾Çä¡×²£¹ÔÃæ
¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£º£¸å¤ÏÄÌ¶Ð»þ´Ö¤â¶ÈÌ³¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À¼Ò°÷¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¡¡NTT¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¤½¤¦´î¤Ö°ìÊý¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¢¡ ¢¡ ¢¡
¤Þ¤À¤Þ¤À¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¿·À©ÅÙ
¡¡NTT¤Ï7·î¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×Ìó3Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¶ÐÌ³¾ì½ê¤Ï¼«Âð¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò³«»Ï¡£ÃÏÊý¤«¤é¤ÏÈô¹Ôµ¡¤ò»È¤Ã¤¿½Ð¼Ò¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£
NTT¤Îß·ÅÄ¼ÒÄ¹
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÏÊýºß½»¤Î¼Ò°÷¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡Ö½Ð¶Ð¤¬¡È½ÐÄ¥¡É°·¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸òÄÌÈñ¤Ï¾å¸Â¤Î¤Ê¤¤·ÐÈñ¤È¤Ê¤ë¤ÈÁÈ¹ç¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¼¡¡¹¤ÈÇäµÑ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢7·î¤ËÅìµþ¤Ë°ÛÆ°¼Îá¤¬½Ð¤¿Æ±Î½¤¬¡ØÃÏ¸µ¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¿ÍÌ®ºî¤ê¤Î¤¿¤á½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£±¿ÍÑ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×
ÂåÍýÅ¹¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ¯¤Êý²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹°ìÊý¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥È¥é¤ÎÂçîí¤â¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¡ÊDS¡Ë¤ÎÂçÎÌÊÄÅ¹¤À¡£¥É¥³¥â¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤Ë100Å¹ÊÞ¤òÊÄº¿¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¡¢DS¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂåÍýÅ¹Â¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥³¥â´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ÆÃ¤ËÂåÍýÅ¹Â¦¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¡¼¥È¥¤¥ó¡ÊÂ¾¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¡Ë¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸Ã£À®¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾åÈ¾´ü¤Ï¡¢ÌÜÉ¸ÃÍ¤òÅö½é·×²è¤Î150¡ó°Ê¾å¤ËÀßÄê¡£Ã£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢DS¤Ï·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¼ê¿ôÎÁÂÎ·Ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜÉô¤Ç¤ÏËè·î¡¢À®ÀÓ²¼°Ì¤ÎÃÏ¾ìÂåÍýÅ¹¤ò¡È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢ÊÄÅ¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤àÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸øÀµ¼è°ú¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÆâÉô¤«¤é¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Ç¯ÅÙÆâ¤ÎÊÄÅ¹¤ò·è¤á¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡È¼êÀÚ¤ì¶â¡É¤È¤·¤Æ¡¢10¥«·îÊ¬¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò»Ù±çÈñÌ¾ÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤â·èÄê¡£¤½¤Î³Û¤ÏÂçµ¬ÌÏÅ¹ÊÞ¤Ç2000Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÂåÍýÅ¹¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢¥É¥³¥â¼óÇ¾¤â¿À·Ð¤òÀí¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¼êÂåÍýÅ¹¤ÎÈ¿±þ¤À¡£
¡ÖÀ®ÀÓ¤Î°¤¤ÃÏ¾ì¤ÎÂåÍýÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤äÇäµÑ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÈÎÇäÌÖ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ñËÜÎÏ¤Î¤¢¤ëÂç¼êÂåÍýÅ¹¤¬Å¹ÊÞ¤ÎÇäµÑÀè¤È¤·¤Æ¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥É¥³¥â¤Î°æ°Ë´ðÇ·¼ÒÄ¹¤Ï6·î1Æü¡¢Âç¼êÂåÍýÅ¹¤Î1¤Ä¡ÖITX¡×¼Ò¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥Î¥¸¥Þ¤ÎÌîÅç×¢»Ê¼ÒÄ¹¤È²ñ¿©¤Î¾ì¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÀÊ¤Ç¤ÏÊÄÅ¹¤ÎÏÃÂê¤â½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÎÇä¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÌîÅç¼ÒÄ¹ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¿©¤Î»ö¼Â¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Å»ö¤ÎÏÃ¤ÏËÍ¡¢Á´Á³¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø°æ°Ë¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
iPhone¤Î²£Î®¤·¤Ë¤è¤ë¡ÈÅ¾Çä¡É¤¬²£¹Ô
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥³¥â¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ë¶ì¤·¤àÃæ¾®ÂåÍýÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸½ºß¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢±¿±Ä¤¹¤ëDSÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥â¥é¥ë¤ÎÄã²¼¤À¡£
¡¡DS´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖiPhone¤Î²£Î®¤·¤Ë¤è¤ë¡ÈÅ¾Çä¡É¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÄÌ¾ï¤Î¿·µ¬·ÀÌó¤Ï1Ì¾µÁ¤Ë¤Ä¤3Âæ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë3²óÀþ°Ê¾å¤Î·ÀÌó¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë²óÀþ·ÀÌó¤òÈ¼¤¦¿·µ¬·ÀÌó¤Ç¤Ï2Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃÍ°ú¤¤ÏNG¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤âÆ±»þ¤Ë·ÀÌó¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤ò»È¤¦¤È¡¢1Ì¾µÁ¤Ë¤Ä¤5Âæ¤Þ¤Ç¿·µ¬·ÀÌó¤Ç¤¡¢²óÀþ·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÀ©¸Â¤ËÃÍ°ú¤¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò°ÍÑ¤·¡¢Å¹¤¬¡ÈÅ¾Çä¥ä¡¼¡É¤ËÊ£¿ô¤Î·ÈÂÓ¤ò°ÂÃÍ¤ÇÈÎÇä¡£Å¹ÊÞÆâ¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤¬¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²£Î®¤·¤ÏºÇ¿·¤ÎiPhone13¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¹âÃÍ¤ÇÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï±ß°Â¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ï³ä°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÌÙ¤±¤¬½Ð¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£È¢ÉÕ¤¤ÎÊý¤¬¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢DSÂ¦¤âÈ¢¤Ë·ÀÌó¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤Ê¤ÉÅ¾ÇäÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥É¥³¥â¹Êó¤ËÌä¤¦¤È¡¢DS¤ËÂÐ¤¹¤ë150¡ó¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤ä10¥«·îÊ¬¤Î¼êÀÚ¤ì¶â¤Ï¡¢¡Ö±Ä¶ÈÀïÎ¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ²óÅú¤ò¹µ¤¨¤¿¡£
¡¡iPhone¤Î²£Î®¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖDS¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë²£Î®¤·¤¬ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¿¿¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯´ÑÅÀ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ØÅ¾Çä¥ä¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂåÍýÅ¹¤«¤é¤Î¡È°¥¥Õ¥©¥ó¡É¤ÏËÜ¼Ò¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2022Ç¯6·î30Æü¹æ¡Ë