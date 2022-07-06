¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ÙµÓËÜ²È¡¦¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¤¬½é»²Àï¡¡¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÍýÁÛ¶¿¤¬ÉñÂæ
¡¡ÍèÇ¯¤Î½Õ¡Ê2023Ç¯3·î¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ê42ºîÌÜ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤È¶õ¤ÎÍýÁÛ¶¿¡Ê¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ë¡Ù¤Ë·èÄê¡£´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¡ØÁêËÀ¡Ù¡¢¡ØALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡Ù¡¢¡Ø¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ï¥¤¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¡¼¥È¡ÁÎø¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡Ù¡¢¡Ø¥³¥ó¥Õ¥£¥Ç¥ó¥¹¥Þ¥óJP¡Ù¤Ê¤É¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÅÂôÎÉÂÀ»á¤¬Ã´Åö¡£ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÎµÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè½Õ¤Ï¸ÅÂôºîÉÊ¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤È¶õ¤ÎÍýÁÛ¶¿¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¸ÅÂô»á¤¬½é¤á¤Æ½ñ¤²¼¤í¤¹¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¶õ¤ËÉâ¤«¤Ö¡¢Ã¯¤â¤¬¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤Æ²¿¤â¤«¤â¤¬´°àú¤ÊÀ¤³¦¡ãÍýÁÛ¶¿¡Ê¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ë¡ä¤¬ÉñÂæ¡£ÂçÀÎ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎËÁ¸±²È¤¿¤Á¤¬Ì´¸«¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤äÎµµÜ¾ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¶õ¤ò¤«¤±¤ëÂçËÁ¸±¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ä¤ËS¡Ê¤¹¤³¤·¡Ë¡¦F¡Ê¤Õ¤·¤®¡Ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡µÓËÜ¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤ìÂ¿¤¤¤³¤È¤ÈÃÇ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÏÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ¤¬°ä¤·¤¿°ÎÂç¤ÊÊõ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿ôÂ¿¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎËöÀÊ¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ËÁ¸±¤Ë½Ð¤è¤¦¤È·è¤á¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¤È¡¢º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¤Î¤ÓÂÀ¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç¶õ¤ÎÂçËÁ¸±¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î±é½Ð¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ëÆ²»³Âî¸«»á¡£±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¥·¥ê¡¼¥º½é´ÆÆÄ¤Ø¤ÎÂçÈ´¤Æ¤¤Ë¡¢¡Ö±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤óÂè°ìºî¡Ø¤Î¤ÓÂÀ¤Î¶²Îµ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1980Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´î¤Ó¤ä´¶·ã¤ò´¶¤¸¤ëÁ°¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤â²ò¶Ø¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ºî¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ï¡¼¥×µ¡Ç½ÉÕ¤¤ÎÈô¹ÔÁ¥¡È¥¿¥¤¥à¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡É¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÈô¹ÔÁ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Ë´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¢£´ÆÆÄ¡§Æ²»³Âî¸«¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤óÂè°ìºî¡Ø¤Î¤ÓÂÀ¤Î¶²Îµ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿1980Ç¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´ÆÆÄ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢´î¤Ó¤ä´¶·ã¤ò´¶¤¸¤ëÁ°¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ÎÉñÂæ¤ÏÂç¶õ¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â¿Í¤Ï¶õ¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¶õ¤ò¼«Í³¤Ë¡×Èô¤Ù¤ëÌ¤Íè¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾è¤êÊª¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¶õ¤òÈô¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½Âå¤Ç¤â¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÌ´¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤ÎÎÏ¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ëµÓËÜ¤ò½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÅÂôÎÉÂÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿³§ÍÍ¤¬¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¶õ¤ò¸«¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹
¢£µÓËÜ¡§¸ÅÂôÎÉÂÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¶á½ê¤ÎÍ§Ã£¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Êý³Ñ¤ò·è¤á¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ê¤ß¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤ÇÆü¤¬ÄÀ¤ß¡¢¿´ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍ·¤Ó¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¡ÖËÁ¸±¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤±¡£
¡¡ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶²¤ìÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤ªÃÇ¤ê¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾Î¢¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¾¯Ç¯¤ÎÉ÷·Ê¤Î¿ô¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤Ï¡¢ÂçËâ¶¡¢³¤Äìµ´´ä¾ë¡¢Ëâ³¦ÂçËÁ¸±¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ºî¤Î¿ô¡¹¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤¤·¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤Ø¤ÎÁ¢Ë¾¤«¤éÍè¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤ËÁÏºî¼Ô¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤òºÇ½é¤ËÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÏÉÔÀ¤½Ð¤ÎÅ·ºÍ¤¬°ä¤·¤¿°ÎÂç¤ÊÊõ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¿ôÂ¿¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎËöÀÊ¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÁ¸±¤Ë½Ð¤è¤¦¤È·è¤á¡¢¤¢¤Îº¢¤ÎËÍ¤é¤È¡¢º£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¤Î¤ÓÂÀ¤ä¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢Âç¶õ¤ÎÂçËÁ¸±¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£