¤µ¤é¤ÐÅì¥Ö¥¯¥í¡¡²áµî¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬£²²ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Þ¥ë¥³¥Ý¥í¥ê¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡££Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ë²áµî¤Î½÷À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅìÌî¤ÏÅì¥Ö¥¯¥í¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡Ö½÷ÀÌäÂê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¥Ø¥¿¤³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ä¤â¼Õ¤Ã¤Æ¤ëÀÅ»ß²è¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤Èç¥¤ËÍî¤Á¤ó´é¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤«À¿¿´À¿°Õ¼Õ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ø¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤¹¤ó¤Î¤è¡×¤ÈÂç¥¤¥¸¤ê¡£
¡¡Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡ÖÀ¿¿´À¿°Õ¼Õ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦´é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÌî¤«¤é¡Ö¡ØÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÖÅú¤Ë¤Ê¤¼¤«Âç´î¤Ó¤ÎÅìÌî¤«¤é¡¢²áµî¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Î²ó¿ô¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï£²²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬£²²ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ÕÌ£¿¼È¯¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅìÌî¤«¤é¡Ö½Ð¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÊ¢¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¤Ï¡Ö½Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷ÀÂ¦¤¬½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£