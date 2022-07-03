¥È¥ì¥¨¥ó¡¦¤¿¤«¤·¡¢23ºÐ½÷Í¥¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡ª¤·¤«¤·»Ø¸¶è½Çµ¤¬Àä¶«¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×
6·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ò¥í¥ß¡¦»Ø¸¶¤ÎÎø¤Î¤ªÀ¤ÏÃ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¡¢Ìó1Ç¯¿¶¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¤¿¤«¤·¤¬¡È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡É¤·MC¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬Àä¶«¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
©AbemaTV,Inc.
º£²óÈÖÁÈÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ç¥³¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÃËÀ¿Ø¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚÀ²Ìé¡¢¼Â¶È²È¤ÎÊÝÅÄ·ø»ÎÏº¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¸½ÌòÈþÍÆ»Õ¤Î¿¹Í§Æó¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤«¤·¤¬»²²Ã¡£
½÷À¿Ø¤Ï¡¢¸µ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÄ¹粼Ë¾Ì¤¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎºÙ°æºÚ·î¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¼ùÇµ¡¢¸½Ìò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÀ¾²¬°éÌ¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¹ç¥³¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢MC¤Î¥Ò¥í¥ß¤È»Ø¸¶¤ÏÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤«¤·¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¡£
¤¿¤«¤·¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¡ÖÁ°²ó¤Ï·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤âËÜµ¤¤Ç·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ÇÎ¾ÁÛ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ùÇµ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¤Ë1ÅÙ¤ÏÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤ò¸ì¤ë¼ùÇµ¤Ë¡¢¤¿¤«¤·¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Í¡×¤ÈÊÖ¤·ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤¿¤«¤·¤ò¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿»þ¤«¤é¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤¹¤ë¼ùÇµ¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤§¡Á¡ª¼ùÇµ¤Á¤ã¤ó¡ª¡©¡×¤È¶ÃØ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£»ä¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¤¹¤ë¡£
©AbemaTV,Inc.
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å2¿Í¤¬LINE¤ò¸ò´¹¤·¡¢¤¿¤«¤·¤¬¡ÖËèÆüLINE¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤È¡¢µï¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤âµï¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ø¸¶¤Ï¡ÖËèÆüLINE¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¡©¡¡¤º¤Ã¤È¼ùÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤¤¤ï¡£¥Ó¥Ó¥Ó¥Ã¤ÆÍè¤¿¤«¤é¼ùÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¿¤«¤·¤ËÂÐ¤·¡¢¼ùÇµ¤¬¡Ö¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ä¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼ùÇµ¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡Ä¡×¤È¾¯¤·Äü¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¹ç¥³¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡È¤ªÍ¶¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤«¤·¤ÏÌµ»ö¤Ë¼ùÇµ¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ±Û¤·¤Ë¾Ð´é¤Ç²£¤ËÊÂ¤Ö2¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»Ø¸¶¤Ï¡¢ÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤â¤¦¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¶´¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¡£
©AbemaTV,Inc.
¤Þ¤¿¡¢¡Ö½é²ó¤Ë¤É¤³¤«¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥«¥á¥é¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¤ë»Ø¸¶¤Ë¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£