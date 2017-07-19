トレンディエンジェルのツッコミ担当。1986年1月30日生まれ、東京都出身。
Smart FLASH
トレンディエンジェル・たかしについて「人間の中で一番強い」と言及
スポニチアネックス
「毎日楽しくてね。お金にも全然困ってなくて」と話す場面も
親が全部管理し、自身の通帳には5万円程しか入れないようにしているという
東スポWEB
番組内での合コン企画で、女優でモデルの樹乃とカップル成立
テレ朝POST
飲みの場で失礼な態度をとる人にたかしが飲み比べを挑んだと後輩芸人
マイナビニュース
基本的に週5日はフリーで、納言・薄幸とほぼ毎日一緒にいるという
ナリナリドットコム
トレエン・たかしからマカロンをもらった際、「電話番号入ってた」と回顧
2年ほど前にDMでやり取りをする中、唐突に「大好き」と送られてきたという
好みの女性を語る場面で、たかしが「好みは芦田愛菜ちゃん」と告白
27日のイベントでは、口説かれたような記事が出て驚いたとコメントした
たかしは過去の人気バーガー・てりやきチキンフィレオのレギュラー化を応援
たかしとはメイド喫茶で知り合い、4年前に10カ月間ほど交際していたという
トピックニュース
NMB48を卒業直後、門脇が楽屋に1人でいたところにたかしが入ってきたという
総選挙の結婚宣言に「僕はブチギレてますよね、やっぱ」と語った
日刊スポーツ
斎藤司から「仙人」と呼ばれるほど無欲で達観した性格だというたかし