¹âÅèÀ¯¹¨¡ÖÆ÷¤¤ÓÌ¤®¤¿¤¤¡×¥Õ¥¸¿·ÈÖÁÈ¤Ç¤Î½÷À¥²¥¹¥È¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤¬¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¡×¤ÈÊªµÄ
4·î14Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ý¥Ã¥×UP!¡Ù¤Ë¹âÅèÀ¯¹¨¡Ê56¡Ë¤¬½Ð±é¡£ÌÚÍËÆü¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¹âÅè¤À¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï14Æü¤ÎÊüÁ÷¤¬½é¤á¤Æ¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎºÝ¤Î¡¢¹âÅè¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥¹¥¿¡¼¡ù¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¡×¤Ë½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê38¡Ë¤¬½Ð±é¡£¾¾ËÜ¤Ï²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤¿¤ï¤é°û¿©Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼÷»Ê²°¤ä±·²°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤ò¾¾ËÜ¤¬ÏÃ¤¹¤È¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ç¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡È¤¢¡¼¤ó¥×¥ì¥¤¡É¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤«¡Ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¾¾ËÜ¤Ï¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÈÝÄê¤·¡¢ÌÚÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦Ê¿»ÒÍ´´õ¡Ê43¡Ë¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤«¡×¤È¹âÅè¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤ë»öÂÖ¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¹âÅè¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤¬±·²°¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¸å¤Ë¡¢¥¿¥ì¤ÎÆ÷¤¤¤¬ÂÎ¤ËÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤¹¤È¹âÅè¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤È¤«¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤ÆÆ÷¤¤ÓÌ¤¬¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤ê¡©¡×¡Ö²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤«¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¾¾ËÜ¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âÅè¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¹âÅèÀ¯¹¨¥»¥¯¥Ï¥é¤Ð¤Ã¤«¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¡¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤âº¤¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤±¡Á¡Õ
¡Ô¥Ý¥Ã¥×up¤Î¹âÅèÀ¯¿¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤¬¤Ò¤É¤¯¤Æ¸«¤Æ¤é¤ì¤ó¤è¡Ä¡Õ
¡Ô¹âÅèÀ¯¹¨¡¢¹ßÈÄµá¤à¡£¤³¤ó¤Ê²¼ÉÊ¤Ê¿Í¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Õ
ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2½µÌÜ¤ÇÁá¤¯¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¹âÅè¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀè½µ¤ÏÉñÂæ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¹âÅèÀ¯¹¨¤Î¿©¤ÎºÙÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎVTR¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¹âÅè¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÌäÂêÈ¯¸À¤¬¡£VTR¤Ç¤Ïº´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê24¡Ë¤È¤È¤â¤ËÏÂ¿©Å¹¤òË¬Ìä¤·¡¢º´µ×´Ö¥¢¥Ê¤¬¡Ø¤ªÅ¹¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ö¤é¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ù¤È¼êÅÚ»º¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¹âÅè¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ¾¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¡Ø¼ê¥Ö¥é¡©¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·È¯¸À¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÈÉÔ²÷¡É¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢MC¤Îº´Ìî¿ð¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê50¡Ë¤«¤é¡Ö¹âÅè¤µ¤ó¡¢¤¿¤ÀÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤¹¤«¤é¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÈ¯¸À¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹âÅè¡£Ê¿»Ò¤â¡Ö³Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡ØÊ¿»Ò¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹âÅè¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SM¼ñÌ£¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÈÊÑÂÖ¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¹âÅè¡£TPO¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£