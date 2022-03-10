¥Æ¥ìÅì´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÀ¯¼£²òÀâ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÂçÈ¿¶Á¡¡°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡Ö¼Ä¸¶ÍµÌÀ¡×¤È¤¤¤¦ÃË
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£²òÀâ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¥Æ¥ìÅì¡¡´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¼Ä¸¶ÍµÌÀ¤ÎÀ¯¼£²òÀâ¡×¡£¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Î»ëÄ°¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Æ50Ëü²ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¼Ä¸¶ÍµÌÀ¥¥ã¥Ã¥×¡Ê40¡Ë¤¬Ã´Åö¤¹¤ë²òÀâ¤ÎÇÛ¿®Æ°²è¤Î»ëÄ°¿ô¤¬100Ëü²ó°Ê¾å¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ûµÁ°ÎÁ°¼óÁê¤ËµëÉÕ¶âºÆ»Ùµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¡ÖÁíÍý¡ªµëÉÕ¶â¤ÏºÆ¤Ó»Ùµë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¤Ë¶Ã¤¤ÎÅú¤¨¤¬¡Ä¡×¡ÊºòÇ¯1·î8Æü¡Ë¤Ï322Ëü²ó¡¢¡ÖÀÄ»³ÈËÀ²µÄ°÷¤ËÊ¹¤¯¡ª¹Ä°Ì·Ñ¾µ¡×¡Ê19Ç¯12·î20Æü¡Ë¤Ï380Ëü²ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö´Ú¹ñ¤ËÈóÆñ·èµÄ¡¡¼«Ì±¡È¸µ°Ö°ÂÉØ¤á¤°¤ëÈ½·è¤Ï¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¡×¡ÊºòÇ¯1·î22Æü¡Ë¤¬244Ëü²ó¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ»á²ñ¹ç¤ËÌó70¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡ÄÌîÅÄÀ»»Ò»á½ÐÇÏ¤ÇÊÑ¤ï¤ëÁíºÛÁª¤Î¹¥»ö¡×¡ÊºòÇ¯9·î16Æü¡Ë¤¬166Ëü²ó¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¡ÖÀ¯¼£¤Ï¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤½¤Î»þ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£À¯¼£²È¤Ë¤½¤ì¤òÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¡£¤½¤Î²òÀâÆ°²è¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÊÆâÍÆ¤ÈÌÀ²÷¤Ê¸ì¤ê¸ý¤À¡£
¡¡¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤Î2Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¥í¥·¥¢ÈóÆñ·èµÄ¤òÁ´Ê¸ÆÉ¤ß¾å¤²²òÀâ¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë57Ëü²óºÆÀ¸¡¢Íâ3Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¥¿¥Ö¡¼»ë¡Ø³ËµÄÏÀ¡Ù¤ò°ÂÇÜ»á¡¦¿û»á¤¬Äóµ¯¡×¤Ï54Ëü²ó¡£¹ÅÇÉ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤¬¤é1½µ´Ö¤Ç50Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÌ¾¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1990Ç¯5·î¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤Î»þ¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÅ·ºÍ¡¦¤¿¤±¤·¤Î¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡ª¡×¤Î´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³²ÎÍØ¶Ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÊÌ¤ì¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¿Í¤ò¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²Î¼ê¥·¥ë¥ô¥£¥¢¤Ë¿½¤·¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¸ø±à¤Îºä¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤¿ÂÎ·Á¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¾¤¬¤êÍî¤Á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÂçÇú¾Ð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Îµ²±¤Ë¤â¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢ÉÕ¤¤¤¿°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¼Ä¸¶·¯¡×¡£¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê75¡Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Öº£¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡ºÇ¶áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÖÃÌ»Õ¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡Ê38¡Ë¤È¤Î¡È¤ä¤ê¼è¤ê¡É¡£TBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡×¤ÇÇì»³¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÏ¢¸Æ¤·¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤â¤½¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Ç¤Î´óÀÊ¤ÎÂÐ±þ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²òÀâÆ°²è¤Ë¸ÀµÚ¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¡ÖÍî¸ìµÄÏ¢¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ´Ä¶Áê¤À¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê40¡Ë¤Ë¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¤¬¼ÁÌä¤·¤¿»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤Î½°±¡Áª¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Î¾Ò²ð¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¿ÀÅÄÇì»³¤âÀå¤ò´¬¤¯¤Û¤É¤ÎÍî¸ìÄÌ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ËÊó¹ð¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¤À¤Ê¡£¤¢¤¤¤Ä¡¢Ìä¤ï¤º¸ì¤ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£²¶¤Ë¿§¤ò¤Ä¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤¬¤é¤ÎÆÇÀå¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¾ð¤âÉº¤¦¸ýÄ´¤Ç¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÌ¾Á°¤òÈÖÁÈÆâ¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¤¬´óÀÊ¤Ç½ÐÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼êÅÚ»º¤Î¤É¤é¾Æ¤¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËSNS¤ÇÊó¹ð¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÇì»³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼Ü¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò´Ö¸ý¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÀ¯¼£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡´óÀÊ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¸ì¤ê¸ý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ä¸¶¥¥ã¥Ã¥×¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥È¡¼¥¯¤È¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯ÀÚ¤ê¸ý¤Î²òÀâ¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£