¡ÖÍý·Ï¤Î³ØÉô¤ò½Ð¤ë¤ÈÊ¸¾Ï¤Î¶¯Ä´¸ì¤¬¸º¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤«¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤Ï¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¡©¡×
¡Ö¡ÖÍý·Ï¤Î³ØÉô¤ò½Ð¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¤Îà¶¯Ä´¸ìá¤¬¸º¤ë¡×
¡Ö¤È¤¤¤¦¤È¡©¡×
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤«¤Ê¤ê¡Ù¡Ø¤È¤Æ¤â¡Ù¡ØÈó¾ï¤Ë¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î²¸»Õ¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÇØ¸å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Øà¤«¤Ê¤êá¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡Ù¡Ø¤½¤Îà¤È¤Æ¤âá¤Ï¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤ë¡©¡Ù¡ØàÈó¾ï¤Ëá¤Ã¤Æ²¿¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡©¡Ù¤ÈÓñ¤¯¡Ä¡×¤È¡¢¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤ÏRootport¤µ¤ó¡Ê@rootport¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Rootport 𝄇¤µ¤ó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
Ê¸·Ï¤ÈÍý·Ï¤Ç¤Ï¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¥×Íó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤À¤ì¡©²¿¿Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¡Ù¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê3¡Á4¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í´Ö¹©³Ø¤Î¿´ÍýÊªÍý³Ø·Ï¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¶ËÃ¼¤Ë¡Ù¡Ø¤«¤Ê¤ê¡Ù¡Ø¤ä¤ä¡Ù¡Ø¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ù¤Î¼¨¤¹ÈÏ°Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÀÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ä¤Ê¤Î¤Ç³Î¤«¤Ë¤½¤Î¥ï¡¼¥É¤ÏÃÏ¤ÎÊ¸¤Ç¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¿ôÃÍ¤ÇÊ¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ø¿ô»ú¤¬Â¿¤¯¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤ó¡Ù¤È¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¡ØÈó¾ï¤Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤ÎÊý¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î·Ð¸³Â§¤Ç¤¹¡£¡Ø°ì½ÖÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤¬°ìÈÖ·ù¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê¸¾Ï½ñ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ø¤¼¤ó¤¼¤ó½ñ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤Ë½Ð¤ë¤È¾å»Ê¤Ï¤ä¤¿¤é¡ØÄêÎÌÅª¤Ë½Ð¤»¡ª¡Ù ¤È¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÇä¤ê¾å¤²·×²è¤ò¿ô»ú¤Ç½Ð¤¹¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¡ÖÄêÀÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄêÎÌÅª¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¡ØÌó¡Ù»È¤Ã¤ÆÄûÀµ¤µ¤ì¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¡£Ìó¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡Ä¡©¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¡Ä¡©¡×
Åê¹Æ¼Ô¤ÎRootport¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ö¤«¤Ê¤ê¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¯Ä´¸ì¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤À¤«¤é»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯·±Îý¤ò¤·¤¿¿Í¤Îà¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿á¤È¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë¡Ø²¸»Õ¡Ù¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµïºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤¿Û£Ëæ¤ÊÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡Ø²¸»Õ¡¢¤´¤á¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼Ê¸·Ï¤Î¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯»È¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÍý·ÏÊ¸·Ï¤òÌä¤ï¤º¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯·±Îý¤ò¤·¤¿¿Í¤Ê¤éàÛ£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕá¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¶¯Ä´¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡ØÊ¸¾Ï¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢µÄÏÀ¤¬ÌÀ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ù¤È¡¢»ä¤Î¿´¤ÎÃæ¤Î²¸»Õ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤âÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¿É¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ö¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÇµÒ´ÑÅª¤ÊÊ¸¾Ï¤È¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ç¤æ¤ë¤¤Ê¸¾Ï¤Î¤É¤Á¤é¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»þ¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÏÃÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ ÍÛ¡Ë