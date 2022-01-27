¡Ö³³¤Ã¤×¤Á¡×¤Î¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Ë°ÛÊÑ¡Ä¡ÖÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È°ìÂ²¡×¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Þ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢ 8¿Í¤´¤Ü¤¦È´¤¤Î°ÛÎãÈ´Å§
Äï¤ËÂ³¤¯ÂçÈ´Å§¤Ë¡¢ºâ³¦¤â´±³¦¤âÀ¯³¦¤â¶Ã¤¤¤¿¡£Í³½ïÀµ¤·¤¤°ìÂ²¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢¤Ê¤¼³³¤Ã¤×¤Á¤Î¤ß¤º¤Û¤ÇÂÉ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÊÝ¿È¤ÈÂÇ»»¤¬¾·¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¸òÂå¡¢¤½¤ÎÆâËë¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¯¡£
¡ÖÁ´Á³´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
1·î17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼¡´ü¥È¥Ã¥×¿Í»ö¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£½ÅÀÕ¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÌë¡¢ÅÔÆâ¤Î¼«ÂðÁ°¤ÇÄ¾·â¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥ä¡¼¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ö¤ê¤ò¤Õ¤Ã¤Æ³«¸ý°ìÈÖ¤³¤¦ÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢Á´Á³´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤â±¿Ì¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¼¡´ü¼ÒÄ¹¡¦ÌÚ¸¶ÀµÍµ»á¡¢56ºÐ¡£¹ÔÆâ¤Ç¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤â¡¢Á´¤¯¤Î¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤µ¤«¼ÒÄ¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤È¤ÏËÜ¿Í¤µ¤¨Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤Î·ì¶Ú¤òÃÎ¤Ã¤¿¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¬¡¢¤Ò¤È¸ÆµÛ¤ª¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
´ßÅÄÊ¸ÍºÁíÍý¤ÎºÇÂ¦¶á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ºö¤òÅý³ç¤¹¤ëÁíÍý´±Å¡¤Î¡Ö·³»Õ¡×-¤½¤¦¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÚ¸¶À¿Æó´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤Ï¡¢Èà¤Î¼ÂÄï¤Ê¤Î¤À¡£
Photo by gettyimages
¡Ö¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Äï¤âË»¤·¤¤¤·¡¢»ä¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï¢Íí¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Àµ·î¤Ë¤â²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¯³¦¤È¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤ªÌÜ¤³¤Ü¤·¤òÄºÂ×¤·¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¿·¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î½é»Å»ö¤Ï¼Õºá¤À¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¤ß¤º¤Û¤Ïº£¡¢Â¸Â³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£
²áµî1Ç¯´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤Ï10ÅÙ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£'21Ç¯2·îËö¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¤¬»ý¤ÄÁ´ATM¤Î7³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë4318Âæ¤¬µ¡Ç½Ää»ß¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤äÄÌÄ¢¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤Þ¤Þ¥¦¥ó¤È¤â¥¹¥ó¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¡¢Äê´üÍÂ¶â¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ìÄä»ß¤ä³°²ß·ú¤ÆÁ÷¶â¤ÎÃÙ¤ì¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¶âÍ»Ä£¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¡£11·î26Æü¤Ë²¼¤Ã¤¿¶ÈÌ³²þÁ±Ì¿Îá¤Ë¤Ï¡¢¸øÊ¸½ñ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¡Ò¸À¤¦¤Ù¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤·¤«¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¡Ó
¤ä¤ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¼º³Ê¤À¤¾¡£¸À³°¤Ë¤³¤á¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
Photo by gettyimages
ÌÚ¸¶»á¤¬ÊÛÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï°ÂÄê²ÔÆ¯¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¤Î¤¬°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤ÎÀÕÌ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ëÆüÎ©¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Ê¤É¤Î¡Ë¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤»¤¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾ã³²¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Í½Ãû¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´ÉÍý¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
MINORI¡Ê¤ß¤º¤Û¤Î´ªÄê·Ï´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î³«È¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¤ò6³ä¤â¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÝ¼é¿Í°÷¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
°ÂÄê±¿ÍÑ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¿Í°÷¤ÏÌá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³«È¯¿Ø¤â¥¯¥Ó¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö´íµ¡¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÌÏÈÏÅª¤Ê²óÅú¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ï¤¿¤·¤ÆÌÚ¸¶»á¤Ï¤ß¤º¤Û¤ÎºÆµ¯¤òÀèÆ³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÉÂÁã¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¡ÖÁÛÄê³°¡×¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ì¤Û¤É¿¼¤¯¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«-¡£
ÁÄÉã¤â¡Ö¤ß¤º¤Û¤Î·ìÌ®¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ß¤º¤Û¤Î¹Ô°÷¤ÏÃ¯°ì¿Í¡ØÌÚ¸¶À¿Æó¤Î·»¤À¤«¤é¡ÙÈà¤¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤·¤«¤·¾õ¶·¾Úµò¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤»¡¢8¿ÍÈ´¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¤¢¤ë¤ß¤º¤ÛOB¤Ï¤³¤¦À¼¤òÀø¤á¤ë¡£ÌÚ¸¶»á¤ÏÍè·îÀµ¼°¤Ë¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯3¹Ô¤ÇºÇ¤â¼ã¤¤¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£
'89Ç¯¤Ë°ì¶¶Âç³ØË¡³ØÉô¤ò½Ð¤ÆÆüËÜ¶½¶È¶ä¹Ô¤ØÆþ¹Ô¤·¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤äALM¡Ê¶ä¹ÔÁ´ÂÎ¤Î»ñ»º¡¦ÉéºÄ¤Î´ÉÍý¡Ë¡¢¥·¥ó¥¸¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÊ£¿ô¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤Ø¤Î¹çÆ±Í»»ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ï¤Ð¶ä¹Ô¤ÎÃæ¿õ¤ò¼é¤ë»Å»ö¤ò¤â¤Ã¤Ñ¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤º¤Û¤Ç¤Ï¡Ø¶½¶äÆþ¹Ô¡Ù¡Ø´ë²èÉô½Ð¿È¡Ù¤¬¼ÒÄ¹¤ÎÅÐÎµÌç¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Ï¶½¶ä½Ð¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤ÉÈª¤¬°ã¤¦¤·¡¢ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼¹¹ÔÌò¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇ¯¼¡¤â¤¦¤ó¤È¼ã¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¿Í»ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·ÂçÈ´Å§¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Ë¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¸µ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Éô¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¡¢¸åÇÚ¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤Ï¸ü¤¤¤·¡¢¾å»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤â¤Î¤ò¸À¤¦¡£¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³Ø¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤â½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ê¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô´´Éô¹Ô°÷¡Ë
¤À¤¬¡¢¿¿¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇ½ÎÏ¤ä·ÐÎò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ìÌ®¡×¤À¤í¤¦¡£
¹âÁÄÉã¤ÎÌÚ¸¶Íê»°»á¤Ï¡¢Ä¹ºê¡¦ëÝÁáÈÍ¤Î½Å¿Ã¤Ç¡¢°Ý¿·¸å¤ÏëÝÁá¶ä¹ÔÆ¬¼è¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£ÁÄÉã¤ÎÄÌÍº»á¤Ï¡¢Âè°ì¶ä¹Ô¤Î¸µ¾ïÌ³¤À¤Ã¤¿¡£Âè°ì¶ä¹Ô¤Ï½ÂÂô±É°ì¤¬1873Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ÆüËÜºÇ¸Å¤Î¶ä¹Ô¤Ç¡¢'71Ç¯¤ËÆüËÜ´«¶È¶ä¹Ô¤È¹çÊ»¤·¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ë¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¶½¶ä¡¢ÉÙ»Î¶ä¹Ô¤ÈÊÂ¤Ö¤ß¤º¤Û¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÚ¸¶»á¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¡Ö¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÌÚ¸¶¤µ¤ó¤Î±ü¤µ¤ó¤Ï°ì´«¤Ç¾ïÌ³¤òÌ³¤á¤¿¿ÍÊª¤ÎÌ¼¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÏÂæÏÑ¶ä¹Ô´´Éô¤ÇÆü¾¦½éÂå¼ÒÄ¹¡¦²¼ºäÆ£ÂÀÏº¤ÎÌ¼¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅö¤Ê¶âÍ»¥¨¥ê¡¼¥È¤Î°ìÂ²¤Ç¤¹¡×¡Ê´´Éô¹Ô°÷¡Ë
Äï¤ÎÀ¿Æó»á¤Ï¡¢ÅìÂçË¡³ØÉô¤ò½Ð¤ÆÂçÂ¢´±Î½¤È¤Ê¤ê¡¢'05Ç¯¤Ë35ºÐ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½°±¡Áª½ÐÇÏ¡¢À¯³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜÆâ³Õ¤Ç´ßÅÄÁíÍý¤¬³°Áê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡¦ÉûÂç¿Ã¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄÌ¤ê¥¨¥ê¡¼¥È°ìÂ²¤Î½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê8¿Í¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌäÂê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹çÊ»Á°¤«¤é¤Î¡Öµì¹Ô°Õ¼±¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¿Í»ö¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡×¤Î¿·¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡¢¤½¤Î¥¦¥é¤Ç¤¸¤Ä¤Ï¡Ö°Õ³°¤Ê¤³¤È¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª¡Ù¤Ç¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù2022Ç¯1·î29Æü¡¦2·î5Æü¹æ¤è¤ê