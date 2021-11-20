¡ÖµûÌ±¡×¤Î¤â¤ÄÆé¤Ë1000É¤¤ÎÃî¡Ä°û¿©Å¹¤ÎÊò¤ì¤¿°ÛÊªº®Æþ¥È¥é¥Ö¥ë¡£¥Í¥¸¡¢È±¤ÎÌÓ¡¢Éå¤Ã¤¿ÌîºÚetc.
¢¡ÂçÎÌ¤ÎÃî¤¬¤â¤ÄÆé¤ËÉâ¤«¤Ó±ê¾å¤·¤¿µûÌ±
¡¡µï¼ò²°¥Á¥§¡¼¥ó¡¢µûÌ±¤ÎÀÖ±©Å¹¤¬ÂçÎÌ¤ÎÃî¤¬º®Æþ¤·¤¿¤â¤ÄÆé¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤ÏÃíÊ¸¤·¤¿¤â¤ÄÆé¤ËÂçÎÌ¤ÎÃî¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢Å¹Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Î¤Þ¤º¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿°û¿©Å¹¤ÎÃî¤ä°ÛÊª¤Îº®Æþ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅÔÆâ¤Ç5Å¹ÊÞ¤Îµï¼ò²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¾®¤µ¤ÊÃî¤¬°ìÉ¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¡£¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¿ô¤ÎÃî¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ë½¾¶È°÷¤Î°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃí°Õ¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐ¤ËËÉ¤²¤ë¤³¤È¡£¤¤¤ä¡¢Ãí°Õ¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡¢ÌîºÚ¤òÀö¤¨¤Ð¤¹¤ó¤ÀÏÃ¡£¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤À¤è¡¢ÌîºÚÀö¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤ÎÅ¹¤Ï¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×
¡¡¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¤´Î©Ê¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤¡ÈÉ÷É¾Èï³²¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡¢¡ØÃî¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Ï¢Ãæ¤È°ì½ï¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¾éÃÌ¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡½½ÇÄ°ìÍí¤²¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸°û¿©¶È³¦¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤ÇÀú¤ê¤ò¶ô¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢¡Å¹°÷¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¡¢°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ë°ÛÊªº®Æþ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¿Ì¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê°ÛÊªº®Æþ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î»öÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¡Ê42ºÐ¡Ë¤ÏÍÌ¾¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Çµ¯¤¤¿¶¯Îõ¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë10Å¹ÊÞ¤Û¤É¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤é½÷À¤ÎÅ¹°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤Ç¡Ø¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ð§¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÐ§¤ËÈà½÷¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¥Ó¥·¥ã¥Ã¤È¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤â¤¦¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡ØÈ±¤ÎÌÓÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅÜ¤Ã¤¿¤é¡¢Ð§¤ò»ý¤ÁÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¨¡©¡¡¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ëº£ÅÙ¤Ï»Ø¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥ó¥¬¤ß¤¿¤¤¤ÊÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤Î°µ¤¤â¤Ê¤¯¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÃËÀ¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¡¢À¼¤ò¾¯¤·¹Ó¤²¤¿¤È¤³¤íÅ¹Ä¹¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉáÄÌ¡¢°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¸å¤í¤ÇÇû¤Ã¤ÆË¹»Ò¤È¤«¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï½¾¶È°÷¤Ï¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê´¶¤¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤Æ¡¢Èà½÷¤âÈ±¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶»¸µ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Å¹Ä¹¤Ë¤â¤»¤á¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤Ï¸å¤í¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°û¿©Å¹¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ÇÌ£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¡³ú¤ó¤À¤é¥¬¥ê¥Ã¡ª¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÃæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î½÷À¡Ê36ºÐ¡Ë¤ÏÂç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤Çµ¯¤¤¿°ì·ï¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤¿¤Ó¡¢±ü»õ¤¬áÖ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍê¤ó¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¡¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¥¬¥ê¥Ã¤Ã¤Æ¡£¤¨¡©¡¡¤Ê¤Ë¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥×¥¥ó¤Ë½Ð¤·¤¿¤é¡¢¥Í¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤°¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤¡¢¥Í¥¸¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Å¹°÷¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÂÐ±þ¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÅ¹°÷¤¬»Ø¤Ç¥Í¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¢¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»ä¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¡¢ºî¶È¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Î¾ÈÌÀ¤Î¥Í¥¸¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÊ¿µ¤¤Ê´é¤Ç±ü¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Í¥¸¤ò¤Ï¤á¤À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡¡¤µ¤¹¤¬¤ËÆ¬¤Ë¤¤Æ¡¢É×¤ÈÆó¿Í¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¤Þ¤º¼Õ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¼¤¬Âç¤¤¯½Ð¤Û¤«¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×