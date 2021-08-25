¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¨¤Ê¤³¡ÖÇ¯¼ý5000Ëü¡×¤ÎÆâÌõË½Ïª¡¡¥®¥ã¥é¡Ö¤Û¤Ü0±ß¡×¤Î»Å»ö¤âÌÀ¤«¤¹
¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬Ç¯¼ý¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£2021Ç¯8·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÁú¹ß¤ê¥ß¥XIT¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤Ï5000Ëü±ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬Ç¯¼ý¤ò¸ø³«¤¹¤ëÍýÍ³
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤âÉ¤Å¨¤¹¤ë¿Íµ¤¡×¤ò¤â¤Ä¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Ç¯¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Î¡Ö»äº£ÆüÁ´Éô¸À¤¤¤Þ¤¹¡ªÄ¶¥ê¥¢¥ë¡ª¥³¥¹¥×¥ì¶È³¦¤ÎÁ´¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¤¤¤¯¤é¤«¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö1000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö·î100¤È¤·¤Æ1200Ëü±ß¡×¤È½Ð±é¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÇ¯¼ý¤¬5000Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¸À¤¦¤¿¡¼¡ª¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×
¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¡£
¤¨¤Ê¤³¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¥¢¥Ã¥µ¥ê¤ÈÇ¯¼ý¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¦¶È¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤¢¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¼«¤é¡ÊÇ¯¼ý¤ò¡Ë¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¤À¤½¤¦¤À¡£
¼ýÆþ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡Ö´ë¶È°Æ·ï¤¬70¡ó¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¼«Èñ½ÐÈÇ¤¬20¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¬10¡ó¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢70¡ó¤òÀê¤á¤ë¡Ö´ë¶È¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¡×¤Ï¸ø¼°¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¦¥§¥ÖCM¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤¶¤Ã¤¯¤ê7¡Á8¼Ò¡×¤Î²ñ¼Ò¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¼ýÆþ¤ÎÆâÌõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç¡¢ÁÆÉÊ¤µ¤ó¤¬¡Ö»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤«¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¤¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Û¤Ü0±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤Û¤Ü0¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÉ½»æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤³¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¤â0¤Ë¶á¤¯¤Æ...¡×
¤È¹ðÇò¡£¡Ö¸µ¡¹¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ê¬½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¤Ë¤ªÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀÇ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤ó¤¹¤è¡ªËÜÅö¤Ë...¤á¤Ã¤Á¤ã¤â¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿·Ý¿Í¤é¤«¤é¤âÂç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£