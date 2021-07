中国のニュースサイト快科技(mydrivers)に、iPhone13シリーズ全モデルの予想販売価格と仕様が掲載されました。

mydriversに掲載された、iPhone13シリーズ全モデルの予想販売価格とバッテリー容量は下記の通りです。



モデル名バッテリー容量予想販売価格iPhone13 mini2,406mAh699ドル(64GB)iPhone133,095mAh799ドル(64GB)iPhone13 Pro3,095mAh999ドル(128GB)iPhone13 Pro Max4,352mAh1,099ドル(128GB)



これらの予想販売価格は、Apple Store(米国)で、キャリア契約して購入する場合のiPhone12シリーズの価格と同じです。



この予想が正しければ、日本でもiPhone13シリーズの販売価格はiPhone12シリーズと同じになりそうです。





iPhone13シリーズでは、最大ストレージ容量1TBモデルがProシリーズにラインナップされるとの噂がありましたが台湾の調査会社TrendForceは、512GBで変わらないと伝えています。



また、ProシリーズにはProMotionディスプレイが搭載され、リフレッシュレート120Hzが実現するとみられています。



iPhone 13 (12S) Lineup updated features and price based on leaks:

- iPhone 13 (12S) Mini

- iPhone 13 (12S)

- iPhone 13 (12S) Pro

- iPhone 13 (12S) Pro Max

Which feature are you mostly looking forward to?#iPhone13 #iPhone12S pic.twitter.com/lvLg5OWbdx

— 9TechEleven (@9techeleven) July 5, 2021