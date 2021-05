このほどアメリカで元恋人と一緒に暮らしていた生後3か月になる息子を誘拐した父親が、警察官に追跡された末に銃撃戦となった。この時父親は我が身を守るため、なんと幼い息子を盾にしたという。『FOX10 News』『New York Post』などが伝えている。

米ミシシッピ州ハリソン郡ガルフポート付近の州間高速道路10号線で現地時間の今月3日午後、元恋人を殺害して生後3か月の乳児を誘拐したエリック・デレル・スミス(Eric Derell Smith、30)が、警察官と銃撃戦の末に死亡した。

一緒にいた乳児も銃弾を受けて命を落としたが、乳児はエリックの息子ラメオ・パーカー君(La’Mello Parker)だったことが分かっている。

ビロクシ警察によると、エリックはルイジアナ州でラメオ君の母親で元恋人のクリスティン・パーカーさん(Christin Parker、32)と彼女の甥であるブランドン・パーカーさん(Brandon Parker、26)を銃で殺害した後、ラメオ君を誘拐して逃走したという。

その後、通報を受けたルイジアナ州のイーストバトンルージュ郡保安官事務所が現場で2人の遺体を確認した。一方でミシシッピ州へと逃走したエリックは、同州のビロクシ警察とハリソン郡保安官事務所によって追い詰められ、銃撃戦となった。

警察の発表によると、エリックは銃弾を逃れるためにラメオ君を盾にしたとのことだ。しかしエリックは警察官に発砲されてその場で死亡、ラメオ君も銃弾を受けてすぐに病院に搬送されたが、翌日に息を引き取った。

一連の事件について警察から発表があったにもかかわらず、エリックが黒人だったことから「ビロクシ全米黒人地位向上協会(NAACP)」では警察に対して透明性のある説明を求めており、ボディカメラの映像を公開するように要求した。

なお『New York Post』によると、この銃撃戦に関与したビロクシ警察の警察官とハリソン郡保安官事務所の副警視総監は現在休職中とのことだ。

ちなみにエリックに殺害されたクリスティンさんは、ラメオ君の他に9〜15歳の4人の子供を女手一つで育てていた。現在はクラウドファンディングサイト「GoFundMe」で、遺された子供達への寄付が集められている。画像は『East Baton Rouge Sheriffs Office 2021年5月3日付Facebook「UPDATE: Baker Double Homicide- Suspect Located In Mississippi」』『FOX10 News 2021年5月17日付「Mother, son and nephew laid to rest in Mississippi following murder, chase and gun battle on I-10」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)