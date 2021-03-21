今売れてるスマートフォンTOP10、シャープの5Gスマホが初TOP10入り 2021/3/21
「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
2021年3月8日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、シャープの「AQUOS sense5G」が10位に登場した。senseシリーズ初の5G対応機種で、2月にキャリア版、3月にSIMフリー版を発売したばかりだ。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 12（アップル）
3位 iPhone 12 Pro（アップル）
4位 iPhone 12 mini（アップル）
5位 AQUOS sense4（シャープ）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 A73（OPPO）
8位 Galaxy A21（SAMSUNG）
9位 iPhone 12 Pro Max（アップル）
10位 AQUOS sense5G（シャープ）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。